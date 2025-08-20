Обри Плаза впервые рассказала о своей борьбе с горем после смерти мужа

Обри Плаза впервые рассказала о своем горе после смерти мужа, режиссера Джеффа Баэны, скончавшегося в январе 2025 года в возрасте 47 лет.
В подкасте «Good Hang» своей подруги и коллеги по сериалу «Парки и зоны отдыха» Эми Полер актриса поделилась, что каждый день для нее остается испытанием, но она старается «жить настоящим моментом» и благодарна за поддержку близких.
По словам Плазы, горе ощущается как постоянное присутствие рядом чего-то пугающего. Она сравнила свое психическое состояние с сюжетом фильма 2025 года «Ущелье»:
«Это фильм про инопланетян с Майлсом Теллером. В фильме есть обрыв с одной стороны и обрыв с другой, а между ними — ущелье, заполненное людьми-монстрами, которые пытаются их схватить. Клянусь, когда я смотрела этот фильм, я подумала: „Вот на что похоже мое горе“.
В любое время передо мной простирается гигантский океан ужаса, и я вижу его. Иногда мне просто хочется нырнуть и оказаться в нем, а иногда я просто смотрю со стороны. Иногда я пытаюсь убежать от него. Он всегда здесь, и люди-монстры пытаются добраться до меня — как Майлс Теллер и Аня Тейлор-Джой».
Актриса отметила, что ее главная опора — это друзья. Они переписываются, часто видятся и ездят вместе в поездки. «Они заставляют меня смеяться сильнее всего», — отметила Плаза.
Обри Плаза и Джефф Баэна были вместе более десяти лет и поженились в 2021-м. Семьи пары назвали его смерть «невообразимой трагедией» и попросили уважать их частную жизнь.