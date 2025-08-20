Обри Плаза впервые рассказала о своей борьбе с горем после смерти мужа

В любое время передо мной простирается гигантский океан ужаса, и я вижу его. Иногда мне просто хочется нырнуть и оказаться в нем, а иногда я просто смотрю со стороны. Иногда я пытаюсь убежать от него. Он всегда здесь, и люди-монстры пытаются добраться до меня — как Майлс Теллер и Аня Тейлор-Джой».