Coldplay не будет отказываться от «камеры для поцелуев» после скандала с гендиректором Astronomer

Фронтмен Coldplay Крис Мартин заявил, что не планирует убирать из концертной программы «камеру для поцелуев», после того как на большом экране случайно вскрылся роман между гендиректором Astronomer и руководительницей отдела кадров.

«Ты был на том концерте в Бостоне», — сказал Мартин на концерте, заметив табличку с надписью, которая гласила, что фанат посетил три концерта, включая печально известный в Бостоне. «Ну ладно, спасибо, что пришел снова после того фиаско», — добавил он.

«Мы делаем это уже давно, и только недавно это стало… Жизнь преподносит тебе лимоны, и ты должен делать из них лимонад. Так что мы продолжим, ведь это возможность познакомиться с вами», — сказал музыкант.

Во время концерта в Бостоне камера вывела на экран гендиректора Astronomer Энди Байрона и HR-менеджера Кристин Кабот. Их реакция смущения вызвала волну обсуждений, а пользователи соцсетей вскоре выяснили, что коллег связывает роман. После инцидента оба покинули компанию.

Сама компания обыграла ситуацию и выпустила шуточный ролик, пригласив бывшую супругу Мартина — актрису Гвинет Пэлтроу — в качестве временного амбассадора.

