Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях

«Идея взять камеру в руки и просто снять фильм, проникновенный, очень привлекательна для меня. » Последняя фотография« — это размышление о жизни и смерти, воплощающее некоторые испытания, которые я пережил в своей жизни, и исследование этих идей через создание изображений», — прокомментировал Снайдер.