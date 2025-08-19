Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях

Американский режиссер Зак Снайдер, известный по проектам «Человек из стали» и «300 спартанцев», снимет фильм «Последняя фотография» («The Last Photograph»). Об этом написал Deadline.
Главные роли в картине исполнят Стюарт Мартин и Фра Фи, которые участвовали в другом проекте Снайдера — научно-фантастической франшизе «Мятежная луна». Съемки начнутся в конце августа и продлятся до ноября. Они пройдут в Исландии, Колумбии и США.
Картина расскажет о бывшем сотруднике Управления по борьбе с наркотиками, который должен вернуться в горы Южной Америки, чтобы найти пропавших племянника и племянницу. Их родители-дипломаты были зверски убиты.
Заручившись помощью экс-наркомата и военного фотографа, герой отправляется в путь. Вскоре он узнает, что ему предстоит столкнуться с призраками прошлого. Путешествие вдаль от цивилизации подвергнет сомнению все, во что он верил, постепенно стирая грань между реальным и сюрреалистичным.
Снайдер выступит режиссером ленты, он поставит ее по сценарию Курта Джонстада. Снайдер также будет продюсером фильма наряду с Деборой Снайдер, Уэсли Коллером из Stone Quarry, Джанни Нуннари из Hollywood Gang Productions и Алишей Стикни.
Созданием картины займутся Mediaset Espana через кинопроизводственное подразделение Telecinco Cinema, Уильям Дойл и Jaguar Bite. В работе примет участие также исландская компания True North. Музыку к фильму напишут Ханс Циммер, Стивен Доар и Омер Беньямин.
«Идея взять камеру в руки и просто снять фильм, проникновенный, очень привлекательна для меня. » Последняя фотография« — это размышление о жизни и смерти, воплощающее некоторые испытания, которые я пережил в своей жизни, и исследование этих идей через создание изображений», — прокомментировал Снайдер.
Снайдер давно хотел снять «Последнюю фотографию», но его плотный график приводил к тому, что фильм откладывался. Недавно режиссер не только увидел возможность втиснуть фильм в свое расписание, но и нашёл актеров на главные роли.