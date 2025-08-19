Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро

Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях

Фото: GQ/YouTube

Американский режиссер Зак Снайдер, известный по проектам «Человек из стали» и «300 спартанцев», снимет фильм «Последняя фотография» («The Last Photograph»). Об этом написал Deadline.

Главные роли в картине исполнят Стюарт Мартин и Фра Фи, которые участвовали в другом проекте Снайдера — научно-фантастической франшизе «Мятежная луна». Съемки начнутся в конце августа и продлятся до ноября. Они пройдут в Исландии, Колумбии и США.

Картина расскажет о бывшем сотруднике Управления по борьбе с наркотиками, который должен вернуться в горы Южной Америки, чтобы найти пропавших племянника и племянницу. Их родители-дипломаты были зверски убиты.

Заручившись помощью экс-наркомата и военного фотографа, герой отправляется в путь. Вскоре он узнает, что ему предстоит столкнуться с призраками прошлого. Путешествие вдаль от цивилизации подвергнет сомнению все, во что он верил, постепенно стирая грань между реальным и сюрреалистичным.

Снайдер выступит режиссером ленты, он поставит ее по сценарию Курта Джонстада. Снайдер также будет продюсером фильма наряду с Деборой Снайдер, Уэсли Коллером из Stone Quarry, Джанни Нуннари из Hollywood Gang Productions и Алишей Стикни.

Созданием картины займутся Mediaset Espana через кинопроизводственное подразделение Telecinco Cinema, Уильям Дойл и Jaguar Bite. В работе примет участие также исландская компания True North. Музыку к фильму напишут Ханс Циммер, Стивен Доар и Омер Беньямин.

«Идея взять камеру в руки и просто снять фильм, проникновенный, очень привлекательна для меня. » Последняя фотография« — это размышление о жизни и смерти, воплощающее некоторые испытания, которые я пережил в своей жизни, и исследование этих идей через создание изображений», — прокомментировал Снайдер.

Снайдер давно хотел снять «Последнюю фотографию», но его плотный график приводил к тому, что фильм откладывался. Недавно режиссер не только увидел возможность втиснуть фильм в свое расписание, но и нашёл актеров на главные роли.

Расскажите друзьям