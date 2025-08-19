Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена

Американский актер Джош Холлоуэй, известный по сериалу «Остаться в живых», снимется в экранизации романа «One Second After» («Одной секундой позже») Уильяма Форстена. Об этом сообщил Deadline.
Холлоуэй сыграет профессора колледжа и бывшего военного Джона Матерсона, которому поручили защищать свою общину после катастрофической электромагнитной атаки. Она парализовала страну, лишив его электричества и связи.
Действие фильма разворачивается в холмах Северной Каролины. Герой сталкивается с миром без современной инфраструктуры и руководит окружающими, принимая жизненно важные решения в борьбе за выживание.
Режиссером фильма выступит опытный координатор трюков и второй режиссер Скотт Роджерс, работавший над лентами «Джон Уик 4» и «Трон: Арес». Картину выпустит MPI Original Films («Родина») и Startling Inc. («Дом дракона», «Игра престолов»).
Съемки начнутся в столице Болгарии в сентябре. ценарий написал Дж. Майкл Стражински. Продюсерами выступят Роб Пфальцграфф и Ник Рид из MPI, Мэтт Кеннеди из Startling Inc., а Форстен выступит в качестве исполнительного продюсера.
Ранее стало известно, что Холлоуэй сыграет в вестерне Райана Уитакера. Его поставят по роману «Флинт» Луиса Ламура. Холлоуэй станет сопродюсером проекта.