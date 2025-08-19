Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
Зак Снайдер поставит фильм «Последняя фотография» со Стюартом Мартином и Фра Фи в главных ролях
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро

Джош Холлоуэй снимется в экранизации романа «One Second After» Уильяма Форстена

Фото: RB/Bauer-Griffin/Getty Images

Американский актер Джош Холлоуэй, известный по сериалу «Остаться в живых», снимется в экранизации романа «One Second After» («Одной секундой позже») Уильяма Форстена. Об этом сообщил Deadline.

Холлоуэй сыграет профессора колледжа и бывшего военного Джона Матерсона, которому поручили защищать свою общину после катастрофической электромагнитной атаки. Она парализовала страну, лишив его электричества и связи.

Действие фильма разворачивается в холмах Северной Каролины. Герой сталкивается с миром без современной инфраструктуры и руководит окружающими, принимая жизненно важные решения в борьбе за выживание.

Режиссером фильма выступит опытный координатор трюков и второй режиссер Скотт Роджерс, работавший над лентами «Джон Уик 4» и «Трон: Арес». Картину выпустит MPI Original Films («Родина») и Startling Inc. («Дом дракона», «Игра престолов»).

Съемки начнутся в столице Болгарии в сентябре. ценарий написал Дж. Майкл Стражински. Продюсерами выступят Роб Пфальцграфф и Ник Рид из MPI, Мэтт Кеннеди из Startling Inc., а Форстен выступит в качестве исполнительного продюсера.

Ранее стало известно, что Холлоуэй сыграет в вестерне Райана Уитакера. Его поставят по роману «Флинт» Луиса Ламура. Холлоуэй станет сопродюсером проекта.

