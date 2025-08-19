Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс

Фото: David Shankbone / Wikimedia Commons

Британский режиссер Дэнни Бойл, автор «28 дней спустя» и «Стив Джобс», снимет фильм под названием «Чернила» о становлении медиаимперии Руперта Мердока. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на свои источники.

Главную роль в картине, по информации СМИ, собирается исполнить номинант на премию «Оскар» Гай Пирс. Звезда фильмов «Саван» и «Прометей» ведет переговоры о роли Мердока.

Партнером актера по ленте станет Джек О’Коннелл, известный по проектам «Несломленный» и «Опасная роль Джин Сиберг». Он планирует сыграть Ларри Лэмба, руководителя газеты The Sun с конца 60-х.

Фильм будет основан на одноименной пьесе Джеймса Грэма. Автор сам напишет сценарий экранизации. Съемки, согласно плану, начнутся в октябре 2025 года.

Картина расскажет о группе визионеров, у которых возникла идея нового вида новостей — такого, который дал бы людям то, чего они хотят. Их деятельность изменила облик газет и сформировала мир, в котором мы живем сегодня.

Действие будущей ленты развернется в 1969 году, когда Мердок приобрел The Sun и нанял Лэмба. Покупка положила начало соперничеству The Sun и The Mirror, что привело к расцвету британских таблоидов в их нынешнем виде.

Продюсерами фильма выступили Дэнни Бойл, Тесса Росс и Майкл Элленберг, а также Трейси Сиуорд и Тоня Дэвис. Studiocanal полностью финансирует «Чернила».

