Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер триллера «Годовщина» («Anniversary»), главную роль в котором исполнила звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор.
Фильм выйдет в кинопокат 29 октября. Он расскажет о девушке Лиз, которую приглашают на годовщину свадьбы родителей ее парня. Она стремится произвести хорошее впечатление, но на самом деле героиня уже знакома с матерью бойфренда.
Когда‑то Лиз была ее студенткой в университете и оставила отнюдь не позитивные воспоминания о себе. Она, как выясняется, была последовательницей радикальной идеалогии.
Профессор начинает подозревать, что встреча с Лиз в семейном кругу — не совпадение. Девушке предстоит развеять опасения бывшего преподавателя — или, напротив, подтвердить реальность худших из ее страхов.
Роль университетского профессора в картине исполнила Диана Лейн. В образе Лиз предстала Дайневор. Других персонажей фильма сыграли Кайл Чендлер, Зои Дойч, Дилан О’Брайен, Дэрил Маккормак, Маккенна Грейс, Мэделин Брюэр, Флавия Уотсон.
Режиссером ленты выступил Ян Комаса («Зал самоубийц», «Хейтер», «Тело Христово»). Он придумал оригинальную историю, сценарий по которой написала Лори Розен-Гамбино.
Продюсерами проекта стали Кейт Черчилл, Дэвид Маклофлин, Джемма О’Шогнесси, Морган О’Салливан, Питер Оберт, Розен-Гамбино, Паула Мэй Швартц, Стив Швартц, Кристофер Слейгер, Стася Уоррен, Ник Уешслер.