Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»

Фильм выйдет в кинопокат 29 октября. Он расскажет о девушке Лиз, которую приглашают на годовщину свадьбы родителей ее парня. Она стремится произвести хорошее впечатление, но на самом деле героиня уже знакома с матерью бойфренда.