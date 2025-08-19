Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область

Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»

Кадр: Lionsgate Movies/YouTube

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер триллера «Годовщина» («Anniversary»), главную роль в котором исполнила звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор.

Фильм выйдет в кинопокат 29 октября. Он расскажет о девушке Лиз, которую приглашают на годовщину свадьбы родителей ее парня. Она стремится произвести хорошее впечатление, но на самом деле героиня уже знакома с матерью бойфренда.

Когда‑то Лиз была ее студенткой в университете и оставила отнюдь не позитивные воспоминания о себе. Она, как выясняется, была последовательницей радикальной идеалогии.

Профессор начинает подозревать, что встреча с Лиз в семейном кругу — не совпадение. Девушке предстоит развеять опасения бывшего преподавателя — или, напротив, подтвердить реальность худших из ее страхов.

Видео: Lionsgate Movies/YouTubr

Роль университетского профессора в картине исполнила Диана Лейн. В образе Лиз предстала Дайневор. Других персонажей фильма сыграли Кайл Чендлер, Зои Дойч, Дилан О’Брайен, Дэрил Маккормак, Маккенна Грейс, Мэделин Брюэр, Флавия Уотсон.

Режиссером ленты выступил Ян Комаса («Зал самоубийц», «Хейтер», «Тело Христово»). Он придумал оригинальную историю, сценарий по которой написала Лори Розен-Гамбино.

Продюсерами проекта стали Кейт Черчилл, Дэвид Маклофлин, Джемма О’Шогнесси, Морган О’Салливан, Питер Оберт, Розен-Гамбино, Паула Мэй Швартц, Стив Швартц, Кристофер Слейгер, Стася Уоррен, Ник Уешслер.

Расскажите друзьям