Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount

Создатели сериала «Очень странные дела», Мэтт и Росс Дафферы, подписали четырехлетний контракт с кинокомпанией Paramount. Об этом написал Deadline.
Дафферы через свою продакшн-компанию Upside Down Pictures будут создавать художественные фильмы, сериалы и стриминговые проекты для студии. Они начнут сотрудничество с Paramount после окончания сделки с Netflix в апреле 2026 года.
Соглашение с Paramount — эксклюзивное, а это значит, что кинематографисты будут работать в ближайшее время только с этой студией. Впрочем, они продолжат участвовать в «Очень странных делах» и других уже запущенных проектах.
Новые работы Дафферов же выпустят Paramount Pictures, Paramount Television или Paramount Direct-to-Consumer. Сделка с Дафферами — первая для холдинга под руководством Дэвида Эллисона, Даны Голдберг и Джоша Гринштейна.
«Дэвид, Джош и Дана страстно увлечены идеей создания смелых, оригинальных фильмов для большого экрана. Быть частью этой миссии не просто захватывающе — это исполнение мечты всей жизни. И делать это на студии с таким легендарным голливудским наследием — привилегия, к которой мы не относимся легкомысленно», — прокомментировали Дафферы.
Они отметили, что ранее работавшие в Netflix председатель Paramount Direct-to-Consumer Синди Холланд и президент Paramount Television Мэтт Таннелл были одними из первых, кто поверил в «необычный небольшой сценарий», который впоследствии превратился в «Очень странные дела». Дафферы подчеркнули, что будут рады воссоединиться с коллегами.
«Мне посчастливилось знать Мэтта и Росса более десяти лет, и я работала с ними с самых первых шагов и до заслуженного мирового успеха. Мы своими глазами увидели их необыкновенное творческое видение и исключительный дар повествования. Мы невероятно рады снова встретиться с ними», — заявила Холланд.
Новые главы Paramount Motion Picture Дана Голдберг и Джош Гринштейн ранее сообщили прессе , что планируют выпускать от 15 до 20 фильмов в год. Paramount уже заключила производственные соглашения с Райаном Рейнольдсом, Джоном Красински и Дэмьеном Шазеллом.