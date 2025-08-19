Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область

Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount

Фото: Hannah Wernecke/Unsplash

Создатели сериала «Очень странные дела», Мэтт и Росс Дафферы, подписали четырехлетний контракт с кинокомпанией Paramount. Об этом написал Deadline.

Дафферы через свою продакшн-компанию Upside Down Pictures будут создавать художественные фильмы, сериалы и стриминговые проекты для студии. Они начнут сотрудничество с Paramount после окончания сделки с Netflix в апреле 2026 года.

Соглашение с Paramount — эксклюзивное, а это значит, что кинематографисты будут работать в ближайшее время только с этой студией. Впрочем, они продолжат участвовать в «Очень странных делах» и других уже запущенных проектах.

Новые работы Дафферов же выпустят Paramount Pictures, Paramount Television или Paramount Direct-to-Consumer. Сделка с Дафферами — первая для холдинга под руководством Дэвида Эллисона, Даны Голдберг и Джоша Гринштейна.

«Дэвид, Джош и Дана страстно увлечены идеей создания смелых, оригинальных фильмов для большого экрана. Быть частью этой миссии не просто захватывающе — это исполнение мечты всей жизни. И делать это на студии с таким легендарным голливудским наследием — привилегия, к которой мы не относимся легкомысленно», — прокомментировали Дафферы.

Они отметили, что ранее работавшие в Netflix председатель Paramount Direct-to-Consumer Синди Холланд и президент Paramount Television Мэтт Таннелл были одними из первых, кто поверил в «необычный небольшой сценарий», который впоследствии превратился в «Очень странные дела». Дафферы подчеркнули, что будут рады воссоединиться с коллегами.

«Мне посчастливилось знать Мэтта и Росса более десяти лет, и я работала с ними с самых первых шагов и до заслуженного мирового успеха. Мы своими глазами увидели их необыкновенное творческое видение и исключительный дар повествования. Мы невероятно рады снова встретиться с ними», — заявила Холланд.

Новые главы Paramount Motion Picture Дана Голдберг и Джош Гринштейн ранее сообщили прессе , что планируют выпускать от 15 до 20 фильмов в год. Paramount уже заключила производственные соглашения с Райаном Рейнольдсом, Джоном Красински и Дэмьеном Шазеллом.

