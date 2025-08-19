Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
СМИ: Дэнни Бойл снимет фильм «Чернила» о Руперте Мердоке. Главную роль сыграет Гай Пирс
Фиби Дайневор производит двоякое впечатление на родителей бойфренда в трейлере «Годовщины»
Создатели «Очень странных дел» Дафферы подписали четырехлетний контракт с Paramount
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область

Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании

Фото: Jamie Street/Unplash

Телеканал Channel 4 анонсировал новый сериал под названием «Номер 10». За разработку проекта и сценарий будет отвечать один из создателей сериала «Шерлок» Стивен Моффиат, сообщает The Hollywood Reporter.

«Номер 10» расскажет о премьер-министре Великобритании и его кабинете помощников. Производством политической драмы с вымышленными героями, но актуальными для сегодняшнего мира проблемами, займется Hartswood Films, входящая в состав ITV Studios. По словам исполняющего обязанности руководителя отдела драмы Channel 4 Гвора Ллойда, шоу предоставит редкую возможность заглянуть за двери одной из самых известных политических резиденций мира и покажет зрителям, как высокопоставленные лица принимают важные решения.

Моффат также известен зрителям как сценарист сериалов «Доктор Кто» и «Жена путешественника во времени». Продюсерами сериала выступят Моффат, Сью Верчью («Жена путешественника во времени», «Час дьявола») и Лоуренс Тилль («Куртизанки», Юные преступники»).

Режиссером проекта назначен Бен Палмер («Дуглас отменяется» , «Переростки»). Информации об актерском составе, как и даты премьеры, пока нет.

Расскажите друзьям