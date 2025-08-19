Создатель «Шерлока» снимет политический сериал о премьер-министре Великобритании

Телеканал Channel 4 анонсировал новый сериал под названием «Номер 10». За разработку проекта и сценарий будет отвечать один из создателей сериала «Шерлок» Стивен Моффиат, сообщает The Hollywood Reporter.
«Номер 10» расскажет о премьер-министре Великобритании и его кабинете помощников. Производством политической драмы с вымышленными героями, но актуальными для сегодняшнего мира проблемами, займется Hartswood Films, входящая в состав ITV Studios. По словам исполняющего обязанности руководителя отдела драмы Channel 4 Гвора Ллойда, шоу предоставит редкую возможность заглянуть за двери одной из самых известных политических резиденций мира и покажет зрителям, как высокопоставленные лица принимают важные решения.
Моффат также известен зрителям как сценарист сериалов «Доктор Кто» и «Жена путешественника во времени». Продюсерами сериала выступят Моффат, Сью Верчью («Жена путешественника во времени», «Час дьявола») и Лоуренс Тилль («Куртизанки», Юные преступники»).
Режиссером проекта назначен Бен Палмер («Дуглас отменяется» , «Переростки»). Информации об актерском составе, как и даты премьеры, пока нет.