Вышел тизер-трейлер второго сезона «Fallout»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали тизер-трейлер второго сезона сериала «Fallout». Он выйдет на стриминговом сервисе 17 декабря.
Действие новых эпизодов развернется в Нью-Вегасе. В них, как и прежде, можно будет увидеть британскую актрису Эллу Пернелл, известную также по сериалам «Шершни» и «Дорогуша».
Тизер-трейлер второго сезона шоу представили на церемонии открытия Gamescom. Команда сериала собралась на мероприятии, чтобы анонсировать продолжение проекта.
«Фоллаут» вышел на экраны в апреле 2024 года. Сериал поставили по культовой одноименной игре. В нем снялись, помимом Пернелл, Аарон Мотен, Кайл Маклахлен, Мойзес Ариас, Кселия Мендес-Джонс и Уолтон Гоггинс.
Шоураннерами стали Дженива Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Проект рассказал о трех людях, которые живут на западном побережье США примерно через 219 лет после глобального ядерного конфликта, произошедшего в 20177 году.
В первом сезоне было восемь эпизодов. Над ними работали авторы «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Критики практически единогласно расхвалили новую работу кинематографистов.
«Афиша Daily» рассказывала, что писали зарубежные критики о сериале. Кроме того, шоу анализировали два редактора «Афиши» и наш автор, наигравший в «Фоллаут» множество часов.