В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы

В Туапсе появился пес, которого местные жители прозвали «туапсинским Хатико». Он приехал в курортный город вместе с хозяином, но затем остался один, когда владельцу потребовалась медицинская помощь, рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.