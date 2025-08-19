Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы

Фото: Yohan Cho/Unsplash

В Туапсе появился пес, которого местные жители прозвали «туапсинским Хатико». Он приехал в курортный город вместе с хозяином, но затем остался один, когда владельцу потребовалась медицинская помощь, рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Черный пес, похожий на питбуля, оказался на автокемпинге «Радужный». Там он дожидался своего хозяина, которого госпитализировали. Поскольку ухаживать за собакой было некому, ее забрали полицейские.

Они отправили автомобиль попавшего в больницу мужчины на стоянку, вещи сдали на хранение. А пса успокоили и отдали на передержку сотруднице Новомихайловского отдела полиции Наталье Галкиной.

Когда хозяин собаки поправился, он воссоединился с питомцем. По словам издания, в настоящее время «туапсинский Хатико» и его владелец возвращаются домой. Они живут в Астрахани.

«К счастью, гость Кубани быстро поправился и после выписки из больницы получил в целости и сохранности вещи, автомобиль и, главное, собаку», — сказал глава Новомихайловского отдела полиции Сергей Каракян.

