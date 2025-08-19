«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»

«Я в восторге от того, как сериал играет с жанрами, тонами и штампами. В нем сочетается глубокая драма, мрачные моменты и неожиданный юмор. Иногда это трогательно и пугающе, иногда — до слез смешно. Винс реально вышел за рамки привычного. Это было невероятно интересно!» — говорила Сихорн.