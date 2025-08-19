«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»

«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»

Фото: Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ представил свежий тизер сериала «Плюрибус» («Pluribus») от автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана. Премьера состоится 7 ноября.

Действие сериала происходит в Альбукерке, Нью-Мексико. Шоу расскажет о женщине по имени Кэрол — «самом несчастном человеке на земле, который должен спасти мир от счастья».

В тизере показали Риа Сихорн, которая сыграла в сериале главную роль. Она известна зрителям по роли Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу». В ролике также появились титры: «Привет, Кэрол. Мы все исправим. Извини за кровь».

Видео: Apple TV+

В актерский состав ленты также вошли Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, а также приглашенные звезды Мириам Шор и Самба Шутте. Первый сезон шоу будет выходить на Apple TV+ до 26 декабря.

«Я в восторге от того, как сериал играет с жанрами, тонами и штампами. В нем сочетается глубокая драма, мрачные моменты и неожиданный юмор. Иногда это трогательно и пугающе, иногда — до слез смешно. Винс реально вышел за рамки привычного. Это было невероятно интересно!» — говорила Сихорн.

Расскажите друзьям