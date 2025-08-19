«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»

Стриминговый сервис Apple TV+ представил свежий тизер сериала «Плюрибус» («Pluribus») от автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана. Премьера состоится 7 ноября.
Действие сериала происходит в Альбукерке, Нью-Мексико. Шоу расскажет о женщине по имени Кэрол — «самом несчастном человеке на земле, который должен спасти мир от счастья».
В тизере показали Риа Сихорн, которая сыграла в сериале главную роль. Она известна зрителям по роли Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу». В ролике также появились титры: «Привет, Кэрол. Мы все исправим. Извини за кровь».
В актерский состав ленты также вошли Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, а также приглашенные звезды Мириам Шор и Самба Шутте. Первый сезон шоу будет выходить на Apple TV+ до 26 декабря.
«Я в восторге от того, как сериал играет с жанрами, тонами и штампами. В нем сочетается глубокая драма, мрачные моменты и неожиданный юмор. Иногда это трогательно и пугающе, иногда — до слез смешно. Винс реально вышел за рамки привычного. Это было невероятно интересно!» — говорила Сихорн.