Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента

В июле фото Топлеса по непонятной причине врывалось в ленты пользователей, а рядом с научпоп-блогером добавляли надпись «умный человек в очках скачать обои». Он начал вируситься благодаря абсурдности. Тиктокеры перемещали Топлеса во вселенную итальянского брейнрота, генерировали безумные ИИ-ролики и пугали родителей отфотошопленными фото, на которых умный человек стоял в дверях квартиры.