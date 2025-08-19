Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента

Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента

Мем «умный парень в очках» запустил блогер Ян Топлес в качестве эксперимента. Об этом он рассказал в своем новом ролике.

Именно команда блогера намеренно создавала вирусный контент, чтобы спровоцировать появление мема. По словам Топлеса, форс мема строился на трех китах: масштабные инфоповоды, зумеры, которые чувствуют тренды, и постоянный мониторинг с редактированием стратегии.

Результат превзошел все ожидания Топлеса. За это время аудитория его канала выросла на 700 тыс. подписчиков, а история мема появилась в авторитетной энциклопедии «Know Your Meme».

В июле фото Топлеса по непонятной причине врывалось в ленты пользователей, а рядом с научпоп-блогером добавляли надпись «умный человек в очках скачать обои». Он начал вируситься благодаря абсурдности. Тиктокеры перемещали Топлеса во вселенную итальянского брейнрота, генерировали безумные ИИ-ролики и пугали родителей отфотошопленными фото, на которых умный человек стоял в дверях квартиры.

На пике хайпа фото Топлеса появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Образ умного человека в очках использовали в своих креативах бренды KFC, «Смешарики», Durex и Aviasales, а на маркетплейсах с ним появился неофициальный мерч: футболки, маски, значки, кружки и антистресс-подушки.

Расскажите друзьям