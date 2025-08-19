Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента

Мем «умный парень в очках» запустил блогер Ян Топлес в качестве эксперимента. Об этом он рассказал в своем новом ролике.
Именно команда блогера намеренно создавала вирусный контент, чтобы спровоцировать появление мема. По словам Топлеса, форс мема строился на трех китах: масштабные инфоповоды, зумеры, которые чувствуют тренды, и постоянный мониторинг с редактированием стратегии.
Результат превзошел все ожидания Топлеса. За это время аудитория его канала выросла на 700 тыс. подписчиков, а история мема появилась в авторитетной энциклопедии «Know Your Meme».
В июле фото Топлеса по непонятной причине врывалось в ленты пользователей, а рядом с научпоп-блогером добавляли надпись «умный человек в очках скачать обои». Он начал вируситься благодаря абсурдности. Тиктокеры перемещали Топлеса во вселенную итальянского брейнрота, генерировали безумные ИИ-ролики и пугали родителей отфотошопленными фото, на которых умный человек стоял в дверях квартиры.
На пике хайпа фото Топлеса появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Образ умного человека в очках использовали в своих креативах бренды KFC, «Смешарики», Durex и Aviasales, а на маркетплейсах с ним появился неофициальный мерч: футболки, маски, значки, кружки и антистресс-подушки.