Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»

Анонимный миллиардер спустится к обломкам «Титаника» спустя два года после трагедии с батискафом «Титан». За погружение он заплатит 10 млн долларов, пишет New York Post.
Мужчина хочет сам сделать заявление, что стал первым человеком, побывавшим на «Титанике» после инцидента в 2023 году. Экспедиция должна состояться через пару недель. Имя миллиардера держится в секрете. Источник NYP отметил, что многие его знают. В 2024 году о своем желании спуститься к известному лайнеру говорил Ларри Коннор из Огайо.
Трагедия с батискафом «Титан», который вез туристов к обломкам затонувшего легендарного лайнера «Титаник», произошла в июне 2023 года. Связь с подводным аппаратом была потеряна через 1 час 45 минут после погружения. На третьи сутки после этого Береговая охрана США заявила, что обнаружила в воде пять крупных обломков судна. Оно взорвалось, что привело к гибели всех пассажиров.
На борту судна находились пять человек, среди которых были 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулеманом и исследователь Поль-Анри Наржоле. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш.
11 июня на Netflix вышел документальный фильм «„Титан“: Трагичная судьба OceanGate». Картина рассказывает о закулисной жизни компании OceanGate и шокирующих решениях ее руководства, которые привели к катастрофе. Режиссером картины стал Марк Монро. Он проанализировал стремление Раша сделать исследования океана доступными для широкой аудитории любой ценой. Интервью постановщику дали в том числе и сотрудники OceanGate.