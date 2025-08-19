Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»

Трагедия с батискафом «Титан», который вез туристов к обломкам затонувшего легендарного лайнера «Титаник», произошла в июне 2023 года. Связь с подводным аппаратом была потеряна через 1 час 45 минут после погружения. На третьи сутки после этого Береговая охрана США заявила, что обнаружила в воде пять крупных обломков судна. Оно взорвалось, что привело к гибели всех пассажиров.