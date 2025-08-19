В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
Фото: Manja Vitolic/Unsplash

В Нижегородской области сотрудники исправительной колонии поймали кота-наркокурьера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное отделение ГУФСИН России.

Задержаны были также люди, которые использовали животное для доставки наркотиков осужденным. Согласно словам сотрудников расположенного в Варнавинском ИК-7, они обрубили канал доставки запрещенных веществ.

«Злоумышленники придумали и попыталась реализовать весьма ухищренный способ доставки на режимную территорию наркотиков. Они изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки, и по их задумке кот должен был доставить наркотические вещества», — рассказали в сообщении.

Преступников передали правоохранителям. По информации ГУФСИН, они пытались передать заключенным колонии каннабтис. Что сделали с котом-доставщиком, неизвестно.

