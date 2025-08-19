В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера

«Злоумышленники придумали и попыталась реализовать весьма ухищренный способ доставки на режимную территорию наркотиков. Они изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки, и по их задумке кот должен был доставить наркотические вещества», — рассказали в сообщении.