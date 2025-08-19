Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города

Фото: Kiruna kommun

В шведском городе Кируна начали перенос крупнейшей местной достопримечательности — деревянной церкви 1912 года постройки. Об этом сообщает Би-би-си.

Здание весом 672 тонны установили на специальные платформы и перемещают по дороге в новый центр города. Двигаясь со скоростью не более 500 метров в час, церковь должна добраться до места за два дня. Протяженность пути составит 5 километров.

Видео: Kiruna kommun

Перенос связан с угрозой просадки земли: после века добычи железной руды старый центр Кируны оказался под риском образования трещин. Еще с середины 2010-х город поэтапно переселяют: большинство зданий сносили и отстраивали заново, но некоторые памятники перевозили целиком.

Перемещение церкви начали с церемонии: здание благословили викарий Лена Тьярнберг и епископ Аса Нюстрём. Наблюдать за редким событием вышли тысячи людей, среди которых были не только местные жители, но и туристы. 

Инженеры отмечают, что перевозка такого здания — уникальный случай: дорогу для него пришлось расширять до 24 метров, демонтировать фонари, светофоры и один из мостов. Внутреннее убранство церкви, включая алтарный образ работы принца Эжена и орган на тысячу труб, перевозят прямо внутри здания: они закреплены и укрыты.

Место, на котором стояла церковь, преобразуют в городской парк. «При строительстве парка горного городка мы постараемся сохранить его атмосферу и характер — место для умиротворения и размышлений», — отметили организаторы.

