Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»

Американский актер Адам Скотт, звезда сериала «Разделение», подумывал о завершении карьеры в 2000-х — все из‑за того, что ему не досталась роль в сериале «Клиент всегда мертв», рассказал артист в подкасте «Good Hang».
Скотт признался, что был близок к тому, чтобы сыграть главного героя шоу, но роль получил Майкл С.Холл. После этого Скотт задумался, не завязать ли ему с актерским делом.
«Это был тот момент, когда я подумал: „Пожалуй, я перестану это делать. Думаю, мне пора погадать на чайных листьях и уйти“», — вспомнил актер.
Он добавил, что этот опыт был особенно болезненным, поскольку сериал стал успешным и напоминания о неудаче преследовали Скотта повсюду. «Да, это был удар. Это было тяжело. Но важно также получать такой опыт», — отметил артист.
Скотт подчеркнул, что сегодня не жалеет, что упустил роль. По его словам, Холл оказался невероятен в роли Дэвида Фишера, а он сам на момент съемок шоу не был готов.
«Хорошо, что я этого не сделал, потому что, если бы я это сделал, это было бы далеко не так хорошо, ведь он [Холл] идеален и невероятен», — заявил Скотт.
Актер позднее все же поучаствовал в шоу «Клиент всегда мертв». Он появился в качестве приглашенной звезды во втором сезоне и исполнил роль друга младшего брата Дэвида, героя Холла.
Сериал «Клиент всегда мертв» выходил с 2001 по 2005 год. Он рассказал о семье Фишер, которая управляет похоронным бюро в Лос-Анджелесе. Пронизанный иронией сериал исследует тему смертности через историю Нейта, который берет на себя управление бизнесом после смерти отца.