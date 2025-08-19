Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами

В Петербурге изъяли трех змей у людей, которые использовали рептилий для фотосессий в Александровском парке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петроградского района в телеграм-канале.
В ведомство обратился местный житель и попросил проверить, как обращаются со змеями. На место выехали работники Ленинградского зоопарка, сотрудники полиции, специалисты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Они выяснили, что на территории Александровского парка змей демонстрировали за плату. При этом у хозяев не было необходимых документов на содержание пресмыкающихся, а в их ветеринарных паспортах содержалась информация, которая не соответствовала разновидностям хладнокровных.
«Кроме того, на момент проверки у животных отсутствовали укрывочные домики, необходимые для их защиты, а на чешуе всех змей имелись видимые повреждения», — говорится в посте.
Животных изъяли и передали в Ленинградский зоопарк. Пока проверка прокуратуры не завершена. Владельцев рептилий могут привлечь к административной ответственности по статье 8.53 КоАП РФ («Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию») и по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
Недавно в Москве спасли львят, которых тоже держали в качестве реквизита для фотосессий. Владельцы организовали фотосессию со львом и его детенышем в частном жилом доме в Москве и возили хищников в различные регионы РФ. При этом у хозяев не было лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Хищников передали в Московский зоопарк.