Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами

Недавно в Москве спасли львят, которых тоже держали в качестве реквизита для фотосессий. Владельцы организовали фотосессию со львом и его детенышем в частном жилом доме в Москве и возили хищников в различные регионы РФ. При этом у хозяев не было лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Хищников передали в Московский зоопарк.