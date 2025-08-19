Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»

Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами

Фото: t.me/procspb

В Петербурге изъяли трех змей у людей, которые использовали рептилий для фотосессий в Александровском парке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петроградского района в телеграм-канале.

В ведомство обратился местный житель и попросил проверить, как обращаются со змеями. На место выехали работники Ленинградского зоопарка, сотрудники полиции, специалисты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

1/2
© t.me/procspb
2/2
© t.me/procspb

Они выяснили, что на территории Александровского парка змей демонстрировали за плату. При этом у хозяев не было необходимых документов на содержание пресмыкающихся, а в их ветеринарных паспортах содержалась информация, которая не соответствовала разновидностям хладнокровных.

«Кроме того, на момент проверки у животных отсутствовали укрывочные домики, необходимые для их защиты, а на чешуе всех змей имелись видимые повреждения», — говорится в посте.

Видео: t.me/procspb

Животных изъяли и передали в Ленинградский зоопарк. Пока проверка прокуратуры не завершена. Владельцев рептилий могут привлечь к административной ответственности по статье 8.53 КоАП РФ («Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию») и по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Недавно в Москве спасли львят, которых тоже держали в качестве реквизита для фотосессий. Владельцы организовали фотосессию со львом и его детенышем в частном жилом доме в Москве и возили хищников в различные регионы РФ. При этом у хозяев не было лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Хищников передали в Московский зоопарк.

