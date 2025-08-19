Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии

Мем «умный парень в очках» с Яном Топлесом запустил сам блогер в качестве эксперимента
«Извини за кровь»: Риа Сихорн в новом тизере сериала «Плюрибус» от создателя «Во все тяжкие»
В Туапсе появился собственный пес Хатико. Он ждал хозяина из больницы
Анонимный миллиардер заплатит 10 млн долларов за погружение к обломкам «Титаника»
В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера
Здание деревянной церкви в Швеции перевезут целиком в новый центр города
Адам Скотт думал о завершении карьеры после того, как не получил роли в фильме «Клиент всегда мертв»
Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых держали ради фотосессий с туристами
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»

Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии

Фото: John Phillips/Getty Images

Польский режиссер Павел Павликовский приступил к съемкам нового фильма «1949». Об этом сообщает Deadline.

Картина основана на романе Колма Тойбина «Волшебник». В центре сюжета ― отношения писателя Томаса Манна и его дочери Эрики, актрисы, журналистки и автогонщицы. Вместе они отправляются в путешествие на черном «бьюике» по разрушенной Германии — от подконтрольного США Франкфурта до советского Веймара.

Роль Манна досталась Аугусту Дилю («Мастер и Маргарита», «Тайная жизнь»), а его дочери ― Сандре Хюллер («Зона интересов»). С ними на экране появятся Анна Мейдли («Патрик Мелроуз»), Дэвид Штризов («На Западном фронте без перемен»), Тео Требс («Белая лента») и Ханнс Цишлер («Мюнхен», «Теория всего»).

Последний полнометражный фильм Павликовского — «Холодная война» (2018). Картина принесла ему награду в Каннах за лучшую режиссуру и три номинации на «Оскар». Наибольшую известность Павликовский получил благодаря фильму «Ида», который завоевал пять Европейских кинопремий и «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 2015 году.

Осенью 2022 года сообщалось о планах Павликовского снять фильм «Остров», где главные роли должны были исполнить Хоакин Феникс и Руни Мара. Однако за несколько недель до старта съемок в 2023-м проект заморозили: страховые компании отказались его страховать в преддверии забастовки гильдии актеров (SAG-AFTRA). Часть бюджета, вложенного в подготовку, оказалась потеряна. В феврале 2024 года Руни Мара сказала, что она вместе с Фениксом и Павликовским все еще надеется на возрождение проекта, но, когда это произойдет, неясно. 

Расскажите друзьям