Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии

Осенью 2022 года сообщалось о планах Павликовского снять фильм «Остров», где главные роли должны были исполнить Хоакин Феникс и Руни Мара. Однако за несколько недель до старта съемок в 2023-м проект заморозили: страховые компании отказались его страховать в преддверии забастовки гильдии актеров (SAG-AFTRA). Часть бюджета, вложенного в подготовку, оказалась потеряна. В феврале 2024 года Руни Мара сказала, что она вместе с Фениксом и Павликовским все еще надеется на возрождение проекта, но, когда это произойдет, неясно.