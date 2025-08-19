Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии

Польский режиссер Павел Павликовский приступил к съемкам нового фильма «1949». Об этом сообщает Deadline.
Картина основана на романе Колма Тойбина «Волшебник». В центре сюжета ― отношения писателя Томаса Манна и его дочери Эрики, актрисы, журналистки и автогонщицы. Вместе они отправляются в путешествие на черном «бьюике» по разрушенной Германии — от подконтрольного США Франкфурта до советского Веймара.
Роль Манна досталась Аугусту Дилю («Мастер и Маргарита», «Тайная жизнь»), а его дочери ― Сандре Хюллер («Зона интересов»). С ними на экране появятся Анна Мейдли («Патрик Мелроуз»), Дэвид Штризов («На Западном фронте без перемен»), Тео Требс («Белая лента») и Ханнс Цишлер («Мюнхен», «Теория всего»).
Последний полнометражный фильм Павликовского — «Холодная война» (2018). Картина принесла ему награду в Каннах за лучшую режиссуру и три номинации на «Оскар». Наибольшую известность Павликовский получил благодаря фильму «Ида», который завоевал пять Европейских кинопремий и «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 2015 году.
Осенью 2022 года сообщалось о планах Павликовского снять фильм «Остров», где главные роли должны были исполнить Хоакин Феникс и Руни Мара. Однако за несколько недель до старта съемок в 2023-м проект заморозили: страховые компании отказались его страховать в преддверии забастовки гильдии актеров (SAG-AFTRA). Часть бюджета, вложенного в подготовку, оказалась потеряна. В феврале 2024 года Руни Мара сказала, что она вместе с Фениксом и Павликовским все еще надеется на возрождение проекта, но, когда это произойдет, неясно.