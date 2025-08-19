Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»
«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»
Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана
Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат
Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане
DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби
Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года

Создатели сериала «Гарри Поттер» определились с исполнителями ролей Джинни, Фреда, Джорджа и Перси

Фото: HBO

Актерский состав сериала «Гарри Поттер» пополнился несколькими новыми именами. Создатели шоу нашли актеров на роли Джинни, Фреда, Джорджа и Перси Уизли, сообщил Deadline.

Роли близнецов Фреда и Джорджа исполнят Тристан и Гэбриел Харланды. Младшую сестру братьев Уизли сыграет Грейси Кокран. В образе Перси в сериале появится Руари Спунер.

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, его выпустит телеканал HBO. Съемки проекта уже стартовали в июле на студии Warner Bros. Studios Leavesden. Съемки первого сезона продлятся до мая 2026 года. Второй сезон планируют снимать с июля 2026-го по май 2027 года.

Автор сценария и исполнительный продюсер сериала — Франческа Гардинер. Марк Майлод выступит исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов сериала. Исполнительными продюсерами выступают Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс из Brontë Film and TV, а также Дэвид Хейман из Heyday Films.

Уже известно, что в первом сезоне будет всего восемь серий. Причина, по которой съемки всего восьми эпизодов занимают так много времени, — законы о детском труде. Согласно им, несовершеннолетние могут работать всего несколько часов в день.

Главные роли в шоу исполнят Доминик МакЛоклин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). К касту также присоединятся Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл), Пол Уайтхаус (Аргус Филч) и другие.

Ради сериала в Великобритании построят мини-город стоимостью в 1 млрд фунтов стерлингов. Первые кадры со съемок уже появились в сети — на них Гарри и Хагрид прогуливаются по Косому переулку.

Расскажите друзьям