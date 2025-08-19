Создатели сериала «Гарри Поттер» определились с исполнителями ролей Джинни, Фреда, Джорджа и Перси

Актерский состав сериала «Гарри Поттер» пополнился несколькими новыми именами. Создатели шоу нашли актеров на роли Джинни, Фреда, Джорджа и Перси Уизли, сообщил Deadline.
Роли близнецов Фреда и Джорджа исполнят Тристан и Гэбриел Харланды. Младшую сестру братьев Уизли сыграет Грейси Кокран. В образе Перси в сериале появится Руари Спунер.
Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, его выпустит телеканал HBO. Съемки проекта уже стартовали в июле на студии Warner Bros. Studios Leavesden. Съемки первого сезона продлятся до мая 2026 года. Второй сезон планируют снимать с июля 2026-го по май 2027 года.
Автор сценария и исполнительный продюсер сериала — Франческа Гардинер. Марк Майлод выступит исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов сериала. Исполнительными продюсерами выступают Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс из Brontë Film and TV, а также Дэвид Хейман из Heyday Films.
Уже известно, что в первом сезоне будет всего восемь серий. Причина, по которой съемки всего восьми эпизодов занимают так много времени, — законы о детском труде. Согласно им, несовершеннолетние могут работать всего несколько часов в день.
Главные роли в шоу исполнят Доминик МакЛоклин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). К касту также присоединятся Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл), Пол Уайтхаус (Аргус Филч) и другие.