В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона

Фото: Tobias Keller/Unsplash

В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона. Об этом написала The Guardian.

Военный суд признал виновным в попытке шпионажа новозеландского солдата. Он, согласно данным дела, пытался передать карты и фотографии военной базы офицеру, выдававшему себя за агента иностранного государства.

Новозеландские власти не разглашают имени осужденного военного. По информации СМИ, солдат вытирал слезы, когда в суде звучали показания против него. В зале присутствовали его близкие родственники: они поддерживали его.

Солдат признал вину, но окончательный приговор ему пока еще не вынесен. Он ожидается в ближайшие несколько дней.

Подсудимый попал во внимание правоохранительных органов из‑за того, что хранил копии видео убийства верующих в двух мечетях Крайстчерча в 2019 году. Полиция узнала, что он также «вступил в контакт с третьим лицом, указавшим, что он солдат, желающий дезертировать».

После этого с солдатом связался тайный агент. Военный обещал ему предоставить «карты и фотографии, а также, возможно, пронести секретное устройство в штаб армии». Кроме того, он предоставил телефонные справочники нескольких военных частей и описал уязвимости военного лагеря Линтон.

Данные, которые солдат передал, позволили бы осуществить несанкционированный доступ на территорию объекта и расположенную с ним рядом авиабазу Охакеа. В ходе обыска у мужчины нашли боеприпасы. Согласно показаниям подсудимого, он входил в экстремистские группировки Аction Zealandia и Dominion Movement.

В 1975 году в Новой Зеландии уже проходил суд по делу о шпионаже. Но тогда подсудимого оправдали.

