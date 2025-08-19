В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона

Подсудимый попал во внимание правоохранительных органов из‑за того, что хранил копии видео убийства верующих в двух мечетях Крайстчерча в 2019 году. Полиция узнала, что он также «вступил в контакт с третьим лицом, указавшим, что он солдат, желающий дезертировать».