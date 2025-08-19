В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона. Об этом написала The Guardian.
Военный суд признал виновным в попытке шпионажа новозеландского солдата. Он, согласно данным дела, пытался передать карты и фотографии военной базы офицеру, выдававшему себя за агента иностранного государства.
Новозеландские власти не разглашают имени осужденного военного. По информации СМИ, солдат вытирал слезы, когда в суде звучали показания против него. В зале присутствовали его близкие родственники: они поддерживали его.
Солдат признал вину, но окончательный приговор ему пока еще не вынесен. Он ожидается в ближайшие несколько дней.
Подсудимый попал во внимание правоохранительных органов из‑за того, что хранил копии видео убийства верующих в двух мечетях Крайстчерча в 2019 году. Полиция узнала, что он также «вступил в контакт с третьим лицом, указавшим, что он солдат, желающий дезертировать».
После этого с солдатом связался тайный агент. Военный обещал ему предоставить «карты и фотографии, а также, возможно, пронести секретное устройство в штаб армии». Кроме того, он предоставил телефонные справочники нескольких военных частей и описал уязвимости военного лагеря Линтон.
Данные, которые солдат передал, позволили бы осуществить несанкционированный доступ на территорию объекта и расположенную с ним рядом авиабазу Охакеа. В ходе обыска у мужчины нашли боеприпасы. Согласно показаниям подсудимого, он входил в экстремистские группировки Аction Zealandia и Dominion Movement.
В 1975 году в Новой Зеландии уже проходил суд по делу о шпионаже. Но тогда подсудимого оправдали.