Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе

В ночь с 18 на 19 августа в континентальную область Европейской части России пришли заморозки, отметил специалист «Фобоса» Михаил Леус. В Ленинградской области столбики термометров опускались ниже +5 градусов, в Вологодской области — до +4, в Карелии ― до +1. Всему виной циклон с центром над Вяткой, который направил на Русский Север холодный воздух из акватории арктических морей.