Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе

Во второй половине недели температура воздуха в Москве опустится до сентябрьских показателей. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В среду днем ожидается не выше 17–20 градусов тепла, вечером ― ливни. Во второй половине недели дневная температура составит лишь 14–17 градусов выше нуля, будут идти обильные дожди.
При этом в заключительные дни лета должно потеплеть до комфортных показателей, характерных для августа.
В ночь с 18 на 19 августа в континентальную область Европейской части России пришли заморозки, отметил специалист «Фобоса» Михаил Леус. В Ленинградской области столбики термометров опускались ниже +5 градусов, в Вологодской области — до +4, в Карелии ― до +1. Всему виной циклон с центром над Вяткой, который направил на Русский Север холодный воздух из акватории арктических морей.
В Ленинградской, Архангельской, Вологодской областях и в Карелии ночью в четверг ожидается до 1–6 градусов тепла. В ночь на пятницу от +2 до +7 градусов прогнозируется в Тверской, Ярославской и Костромской областях, до 3–8 градусов выше нуля похолодает на севере Московской области.