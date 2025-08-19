Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек

Шведский дизайнер Густав Вестман разработал для IKEA вытянутую тарелку специально для фрикаделек. О новинке сообщило издание Dezeen. Основная часть коллаборации Вестмана с IKEA поступит в продажу 9 сентября.
Ярко-голубая фарфоровая тарелка удлиненной формы вмещает ровно 11 фрикаделек, выстроенных в ряд. Посередине предусмотрено углубление, которое не позволяет фрикаделькам скатываться. «Дизайн простой: фрикадельки выстроены в ряд так, что каждая видна, как будто они сидят на маленьких тронах», — пояснил дизайнер.
К тарелке, как и к любому предмету мебели компании, прилагается инструкция по сборке, в которой показано, как приготовить блюдо, перед тем как сервировать его.
«Мне нравится создавать предметы для определенной функции, это привносит нотку юмора и делает их мгновенно понятными, — поделился дизайнер. — В Швеции фрикадельки ассоциируются с Ррождеством, и эта тарелка — мой способ почтить эту традицию».
Густав Вестман основал одноименный бренд мебели и аксессуаров в 2020 году. Ассортимент включает зеркала, мебель, предметы декора и посуду, которые производятся ограниченными партиями на шведских предприятиях. Работы дизайнера отличают плавные, сюрреалистичные формы, яркие цвета и необычные текстуры.