Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»
«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»
Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана
Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат
Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане
DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби
Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года
Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции

Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек

Фото: @ikea

Шведский дизайнер Густав Вестман разработал для IKEA вытянутую тарелку специально для фрикаделек. О новинке сообщило издание Dezeen. Основная часть коллаборации Вестмана с IKEA поступит в продажу 9 сентября.

Ярко-голубая фарфоровая тарелка удлиненной формы вмещает ровно 11 фрикаделек, выстроенных в ряд. Посередине предусмотрено углубление, которое не позволяет фрикаделькам скатываться. «Дизайн простой: фрикадельки выстроены в ряд так, что каждая видна, как будто они сидят на маленьких тронах», — пояснил дизайнер.

К тарелке, как и к любому предмету мебели компании, прилагается инструкция по сборке, в которой показано, как приготовить блюдо, перед тем как сервировать его.

1/2
© @ikea
2/2
© @ikea

«Мне нравится создавать предметы для определенной функции, это привносит нотку юмора и делает их мгновенно понятными, — поделился дизайнер. — В Швеции фрикадельки ассоциируются с Ррождеством, и эта тарелка — мой способ почтить эту традицию».

Густав Вестман основал одноименный бренд мебели и аксессуаров в 2020 году. Ассортимент включает зеркала, мебель, предметы декора и посуду, которые производятся ограниченными партиями на шведских предприятиях. Работы дизайнера отличают плавные, сюрреалистичные формы, яркие цвета и необычные текстуры.

