За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей

Фото: David Kristianto/Unplash

За январь — июнь 2025 года в России продали 4,25 млн Лабубу почти на 3,6 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитического центра Platforma.

Лабубу стали чаще искать в интернете: если в марте число поисковых запросов составляло 2500, то в июне оно выросло до 6,2 млн. В июле интерес к монстрам снизился — их искали 4,6 млн раз.

27 июня был установлен рекорд по продажам: было продано 480 тыс. игрушек на сумму 155 млн рублей. Авторы исследования связали это с проведением выпускных вечеров.

Популярнее всего игрушки в северокавказских республиках: в Дагестане интерес к Лабубу составил 166% от среднего по России, в Южной Осетии — 144%, в Кабардино-Балкарии — 135%, в Карачаево-Черкесии — 131%. При этом абсолютные лидеры — Москва (580 тыс. запросов, 10% от всех по стране) и Санкт-Петербург (252 тыс. запросов).

Средняя цена Лабубу в России в первом полугодии составила 842 рубля. В марте — мае за игрушку нужно было заплатить около 1493 рублей, а в июне — 783 рубля.

Персонаж Лабубу создал гонконгский дизайнер Касин Лун для книги «The Monsters». Китайская компания Pop Mart выпустила первые брелоки в 2019 году, позже добавив мягкие игрушки. Они стали мировым трендом в 2025 году благодаря поддержке знаменитостей вроде Ким Кардашьян и Blackpink. Популярность Лабубу в Китае спровоцировала спрос на «врачей» для игрушек, которые ремонтируют монстров.

Лабубу привлекли внимание и российских властей. В Госдуме уже начали готовить законопроект «о правильных игрушках», а Роскачество организовало проверку Лабубу.

Объем продаж игрушек Лабубу на Wildberries в 2025 году составил 1,582 млрд рублей. В ответ на это солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что будет выпускать игрушки на основе искусственного интеллекта под названием «Бабайка».

