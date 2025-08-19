За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей

Популярнее всего игрушки в северокавказских республиках: в Дагестане интерес к Лабубу составил 166% от среднего по России, в Южной Осетии — 144%, в Кабардино-Балкарии — 135%, в Карачаево-Черкесии — 131%. При этом абсолютные лидеры — Москва (580 тыс. запросов, 10% от всех по стране) и Санкт-Петербург (252 тыс. запросов).