Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»
«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»
Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана
Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат
Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане
DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби
Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года
Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции

Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue

Фото: @voguemagazine

Журнал Vogue подвел итоги конкурса собачьих моделей Dogue. Победителем стал Танго, покоривший редакцию своим «сдержанным, но выразительным» взглядом и безупречной позой на стуле. Результаты конкурса журнал объявил на официальном сайте.

Vogue запустил конкурс среди моделей-собак 1 августа. Уже в течение первых суток читатели отправили десятки тысяч заявок. Всего в конкурсе приняли участие более 56 тыс. собак.

Выбрать лучших из лучших было непростой задачей. Жюри из редакторов Vogue и приглашенных экспертов оценивало работы по трем критериям: композиция фотографии (50%), личность собаки, переданная через фото (25%), и dogueness, то есть соответствие духу издания (25%).

По итогам первоначального отбора финалистами стали 27 собак — и их фотографии уже обсуждали все вместе. «Скажем так, мы не видели сотрудников Vogue настолько увлеченными чем‑либо со времен распродажи образцов Prada. Были перепалки, язвительные комментарии в Slack, повышенный тон и даже (почти) слезы», — пишут Vogue о процессе отбора.

Победителем стал Танго, на фотографии он позирует в кресле в цветок. Его хозяйка Дженнифер поделилась, что он «всегда активен, всегда в движении, ищет живность (белок, ящериц, кротов, рыбу и т. д.).». Самое человечное в нем — любовь устанавливать зрительный контакт и использовать мимику. Второе место разделили финалисты Лола и Руперт.

1/3
© @voguemagazine
2/3
© @voguemagazine
3/3
© @voguemagazine

Цифровая версия Dogue существует с 2024 года. На обложках издания появлялись чихуахуа Деми Мур, три дудля Анны Винтур, питбуль Билли Айлиш, пудель Сиары и спасенный питбуль Сидни Суини.

В каждом выпуске селебрити рассказывают о появлении своих питомцев в семье и делятся интересными историями. Деми Мур поделилась, что ее дочь Таллула Уиллис нашла Пилафа в соцсетях во время пандемии ковида. Затем Брюс Уиллис договорился о том, чтобы собаку доставили самолетом из Таиланда, где родился щенок, в Лос-Анджелес.

Расскажите друзьям