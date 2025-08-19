Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue

Журнал Vogue подвел итоги конкурса собачьих моделей Dogue. Победителем стал Танго, покоривший редакцию своим «сдержанным, но выразительным» взглядом и безупречной позой на стуле. Результаты конкурса журнал объявил на официальном сайте.
Vogue запустил конкурс среди моделей-собак 1 августа. Уже в течение первых суток читатели отправили десятки тысяч заявок. Всего в конкурсе приняли участие более 56 тыс. собак.
Выбрать лучших из лучших было непростой задачей. Жюри из редакторов Vogue и приглашенных экспертов оценивало работы по трем критериям: композиция фотографии (50%), личность собаки, переданная через фото (25%), и dogueness, то есть соответствие духу издания (25%).
По итогам первоначального отбора финалистами стали 27 собак — и их фотографии уже обсуждали все вместе. «Скажем так, мы не видели сотрудников Vogue настолько увлеченными чем‑либо со времен распродажи образцов Prada. Были перепалки, язвительные комментарии в Slack, повышенный тон и даже (почти) слезы», — пишут Vogue о процессе отбора.
Победителем стал Танго, на фотографии он позирует в кресле в цветок. Его хозяйка Дженнифер поделилась, что он «всегда активен, всегда в движении, ищет живность (белок, ящериц, кротов, рыбу и т. д.).». Самое человечное в нем — любовь устанавливать зрительный контакт и использовать мимику. Второе место разделили финалисты Лола и Руперт.
Цифровая версия Dogue существует с 2024 года. На обложках издания появлялись чихуахуа Деми Мур, три дудля Анны Винтур, питбуль Билли Айлиш, пудель Сиары и спасенный питбуль Сидни Суини.
В каждом выпуске селебрити рассказывают о появлении своих питомцев в семье и делятся интересными историями. Деми Мур поделилась, что ее дочь Таллула Уиллис нашла Пилафа в соцсетях во время пандемии ковида. Затем Брюс Уиллис договорился о том, чтобы собаку доставили самолетом из Таиланда, где родился щенок, в Лос-Анджелес.