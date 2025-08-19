Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue

В каждом выпуске селебрити рассказывают о появлении своих питомцев в семье и делятся интересными историями. Деми Мур поделилась, что ее дочь Таллула Уиллис нашла Пилафа в соцсетях во время пандемии ковида. Затем Брюс Уиллис договорился о том, чтобы собаку доставили самолетом из Таиланда, где родился щенок, в Лос-Анджелес.