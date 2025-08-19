Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ

НИУ ВШЭ разработает инструментарий для оценки отношения студентов к традиционным ценностям. Соответствующий тендер на 10 млн рублей вуз выиграл в июле, сообщают «Ведомости». Заказчиком выступил Российский университет спорта "ГЦОЛИФК", подведомственный Минспорту.
Сейчас, говорится в техзадании тендера, нет системных подходов к измерению того, насколько молодежь принимает такие ценности и как это связано с рисками деструктивного поведения. Поэтому перед ВШЭ стоит задача разработать методику и программный продукт, которые можно будет использовать сначала в спортивных вузах, а затем в системе высшего образования в целом.
Помимо этого, исследователи должны будут уточнить само понятие традиционных духовно-нравственных ценностей, а также проверить эффективность мероприятий, которые вузы проводят для их внедрения. Первый этап работы должен завершиться до 22 сентября, второй — до 22 ноября.
С 2026 года в России начнется ежегодный мониторинг духовно-нравственного воспитания молодежи, напомнил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). По его словам, это позволит понять, не только какие ценности декларируют студенты, но и как они проявляют их на деле.
Согласно опросу ФОМ от сентября прошлого года, 85% россиян считают себя приверженцами традиционных ценностей. Чаще всего такие ценности связывают с семьей, детьми и заботой о близких (38%), культурным наследием (10%), патриотизмом (7%) и верой в Бога (5%).
Политолог Александр Немцев отметил, что молодежь в подавляющем большинстве не понимает, что из себя представляют эти ценности. «Если задать вопрос студентам, какие российские традиционные ценности ты знаешь, то не каждый назовет более пяти», ― сказал он.