Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»
«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»
Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана
Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат
Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане
DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби
Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года
Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции

Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

НИУ ВШЭ разработает инструментарий для оценки отношения студентов к традиционным ценностям. Соответствующий тендер на 10 млн рублей вуз выиграл в июле, сообщают «Ведомости». Заказчиком выступил Российский университет спорта "ГЦОЛИФК", подведомственный Минспорту.

Сейчас, говорится в техзадании тендера, нет системных подходов к измерению того, насколько молодежь принимает такие ценности и как это связано с рисками деструктивного поведения.  Поэтому перед ВШЭ стоит задача разработать методику и программный продукт, которые можно будет использовать сначала в спортивных вузах, а затем в системе высшего образования в целом.

Помимо этого, исследователи должны будут уточнить само понятие традиционных духовно-нравственных ценностей, а также проверить эффективность мероприятий, которые вузы проводят для их внедрения. Первый этап работы должен завершиться до 22 сентября, второй — до 22 ноября.

С 2026 года в России начнется ежегодный мониторинг духовно-нравственного воспитания молодежи, напомнил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). По его словам, это позволит понять, не только какие ценности декларируют студенты, но и как они проявляют их на деле.

Согласно опросу ФОМ от сентября прошлого года, 85% россиян считают себя приверженцами традиционных ценностей. Чаще всего такие ценности связывают с семьей, детьми и заботой о близких (38%), культурным наследием (10%), патриотизмом (7%) и верой в Бога (5%). 

Политолог Александр Немцев отметил, что молодежь в подавляющем большинстве не понимает, что из себя представляют эти ценности. «Если задать вопрос студентам, какие российские традиционные ценности ты знаешь, то не каждый назовет более пяти», ― сказал он. 

Расскажите друзьям