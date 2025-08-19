Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга

Крупнейшие сервисы аренды электросамокатов — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» — заключили инвестиционное соглашение с администрацией Петербурга. Об этом пишет РБК.
Документ предусматривает инвестиции операторов в развитие городской инфраструктуры — в частности, создание велодорожек и парковочных зон для самокатов. Инициатива о финансировании велоинфраструктуры поступила со стороны сервисов кикшеринга, рассказал РБК представитель «МТС Юрент». По его словам, решение стало компромиссом на фоне введенных в городе ограничений. Объем инвестиций компании не раскрыли.
В центральных районах Санкт-Петербурга большой пешеходный трафик в условиях исторической застройки и планировки улиц, пояснил РБК представитель Whoosh. По его словам, требуются доработки инфраструктуры, которые адаптируют центр города для небольшого транспорта.
C 1 августа 2024 года в Петербурге полностью запрещена парковка электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. С 1 июля 2025 года нельзя передвигаться на электросамокатах по тротуарам города со скоростью выше 10 км/ч. Кроме того, движение на арендованных электросамокатах полностью под запретом в 36 зонах.
В Комитете по транспорту Петербурга сообщили, что первые взносы уже начали перечисляться в городской бюджет. Всего в 2025 году на развитие транспортной инфраструктуры города будет направлено порядка 37 млн рублей.