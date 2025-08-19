Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга

C 1 августа 2024 года в Петербурге полностью запрещена парковка электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. С 1 июля 2025 года нельзя передвигаться на электросамокатах по тротуарам города со скоростью выше 10 км/ч. Кроме того, движение на арендованных электросамокатах полностью под запретом в 36 зонах.