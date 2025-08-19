Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино

Документом предлагается ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете и ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — до 1,5 млн рублей, для юрлиц — до 7 миллионов рублей. Также в качестве возможного административного наказания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.