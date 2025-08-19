Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино

Правительство поддержало инициативу о вводе штрафов до 7 млн рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей. Законопроект при этом просят доработать. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно пояснительной записке к законопроекту в России сохраняется высокая активность нелегальных азартных игр (доходы их владельцев оценивают в 300-450 млрд рублей). При этом все более массовой становится практика, когда к вовлечению новых игроков привлекаются успешные певцы и блогеры.
Документом предлагается ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете и ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — до 1,5 млн рублей, для юрлиц — до 7 миллионов рублей. Также в качестве возможного административного наказания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.
В кабмине сообщили, что проектируемые размеры административных штрафов нуждаются в дополнительном обосновании. В правительстве также заключили, что следует исключить Роскомнадзор из числа органов, который уполномочен составлять протоколы по соответствующим делам.