Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера

Netflix опубликовал тизер фильма «Баллады о маленьком игроке». Его премьера состоится 15 октября в мировом прокате, а 29 октября — на стриминге.
Фильм снят по одноименному роману Лоуренса Осборна, вышедшему в 2014 году. Главные роли в нем исполнили Колин Фаррелл и Тильда Суинтон. Согласно синопсису, Фаррелл играет лорда Дойла, скрывающегося в Макао.
Его дни и ночи проходят в казино, где он пьет и проигрывает последние деньги. Долги растут, и внезапно у него появляется шанс все изменить: помощь предлагает загадочная сотрудница казино Дао Мин (Чэнь Фала), у которой есть свои тайны. Тильда Суинтон исполнила роль частного детектива Синтии Блайт, выслеживающей Дойла.
Режиссером фильма стал Эдвард Бергер («Конклав», «На Западном фронте без перемен»). «Баллада о маленьком игроке» воссоединила его с постоянными творческими партнерами.
Среди них — оператор Джеймс Френд (обладатель «Оскара» за картину «На Западном фронте без перемен»), монтажер Ник Эмерсон («Конклав») и композитор Фолькер Бертельман (также «Оскар» за фильм «На Западном фронте без перемен»).