Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»

19 августа состоялся цифровой релиз нового мультфильма Pixar «Элио». Он появился на Amazon Prime Video, Apple TV+ и в других зарубежных онлайн-кинотеатрах.
Мировая премьера «Элио» состоялась 20 июня. Научно-фантастический мультфильм рассказывает о мальчике с богатым воображением и страстью к космосу. Однажды грезящий звездными путешествиями герой попадает в «Коммуниверс» — межпланетную организацию, в которую входят представители самых разных галактик.
Неожиданно Элио называют послом Земли. Герой вынужден приспособиться к новым условиям, наладить новые связи с эксцентричными инопланетянами, преодолеть кризис межгалактического масштаба и понять, что он сам хочет от жизни.
Режиссерами картины выступили Мадлен Шарафьян («Нора»), Доми Ши («Бао», «Я краснею») и Адриан Молина («Тайна Коко»), а продюсером — Мэри Элис Драмм («Тайна Коко», «Храбрая сердцем»). Персонажи озвучили Йонас Кибриб («Веселый маленький Бэтмен»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Реми Эджерли («Зверопой-2»), Брэд Гарретт («Все любят Рэймонда»), Джамила Джамил («Женщина-Халк: Адвокат») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер и Тайная комната»).
По итогам первых выходных мультфильм «Элио» собрал в США всего 21 млн долларов вместо запланированных 25–30. Картина показала худший старт в современной истории Pixar. При этом анимационная лента получила оценку A по результатам экзитполов CinemaScore, 83% положительных отзывов критиков и 90% зрителей на Rotten Tomatoes.