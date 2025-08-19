Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»

По итогам первых выходных мультфильм «Элио» собрал в США всего 21 млн долларов вместо запланированных 25–30. Картина показала худший старт в современной истории Pixar. При этом анимационная лента получила оценку A по результатам экзитполов CinemaScore, 83% положительных отзывов критиков и 90% зрителей на Rotten Tomatoes.