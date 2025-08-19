Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox

Фото: Dress to Impress

В мини-игре Dress to Impress вселенной Roblox вышло обновление, посвященное туру Леди Гаги «The Mayhem Ball». Оно включает ее культовые сценические наряды, макияжи и прически. В честь положительной реакции поклонников 23 августа состоится закрытая пресс-конференция и конкурсы с участием самой певицы.

16 августа в Dress to Impress добавили новые прически, макияжи, наряды и игровые режимы по мотивам альбома «Mayhem» и одноименного мирового тура. В этой игре пользователям необходимо за пять минут собрать образ на заданную тему: подобрать одежду, аксессуары, макияж и укладку. Затем игроки оценивают образы друг друга.

Видео: Dress to Impress
Видео: Dress to Impress

23 августа — в благодарность за теплый прием обновления — Леди Гага лично проведет закрытую виртуальную встречу в Roblox. Она не только ответит на вопросы, но и устроит эксклюзивные активности и конкурсы, в том числе соревнование за лучший наряд.

Чтобы попасть на встречу, необходимо опубликовать видео с образом в стиле Леди Гаги в TikTok или Instagram*. Команда Roblox отберет самых креативных пользователей, которые присоединятся к закрытой встрече. Все желающие также могут заранее оставить вопрос для певицы.

Леди Гага не первая поп-звезда, сотрудничающая с Roblox. В 2022 году в игровой вселенной отыграла концерт Charli XCX, ранее — Lil Nas X, Twenty One Pilots и другие. В 2023 году Roblox стал самой скачиваемой мобильной игрой в России. Его установили 10 млн раз.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

