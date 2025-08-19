23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox

Леди Гага не первая поп-звезда, сотрудничающая с Roblox. В 2022 году в игровой вселенной отыграла концерт Charli XCX, ранее — Lil Nas X, Twenty One Pilots и другие. В 2023 году Roblox стал самой скачиваемой мобильной игрой в России. Его установили 10 млн раз.