Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане

По данным «112», четыре года назад при восхождении на Хан-Тенгри в Тянь-Шане на высоте 6900 метров у мужа Натальи Сергея случился инсульт. Спасатели тогда велели Наталье спускаться и оставить супруга на горе, но она отказалась. Мужчина погиб, и через год Наталья снова поднялась на Хан-Тенгри и установила табличку в память о Сергее.