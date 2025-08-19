Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане

Министерство обороны Киргизии готовится эвакуировать российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая седьмые сутки находится на пике Победы на высоте 7200 метров с переломом ноги. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» cо ссылкой на пресс-секретаря киргизского оборонного ведомства Алмаза Сарбанова.
По его словам, первая попытка спасти российскую альпинистку была предпринята 17 августа, но воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. В день инцидента, 12 августа, напарник Наговицыной оказал ей первую помощь и направился за подмогой. 13 августа два иностранных альпиниста пытались эвакуировать ее, но безуспешно; они укутали пострадавшую в спальный мешок и оставили на месте.
Телеграм-канал «112» утверждает, что во время спуска также погибли двое других альпинистов — россиянин Алексей Ермаков и его итальянский напарник, имя которого не указано. Чтобы спустить пострадавшую с горы, оперативный штаб Минобороны России после первой неудачной попытки послал второй вертолет, но он не смог добраться до девушки из‑за нулевой видимости.
По данным «112», четыре года назад при восхождении на Хан-Тенгри в Тянь-Шане на высоте 6900 метров у мужа Натальи Сергея случился инсульт. Спасатели тогда велели Наталье спускаться и оставить супруга на горе, но она отказалась. Мужчина погиб, и через год Наталья снова поднялась на Хан-Тенгри и установила табличку в память о Сергее.
Как пишет «Интерфакс», 11 августа в Бишкеке после восхождения на пик Победы скончался российский альпинист капитан сборной России по альпинизму Николай Тотмянин. 16 августа на высоте 5800 метров на пике Хан-Тенгри погиб гражданин РФ Алексей Ермаков.