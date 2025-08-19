В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро

Строительство станции Градостроительно-земельная комиссия согласовала еще в 2019 году. В 2021 году сообщалось, что ее возведение может начаться после весны 2022 года. «Гольяново» станет новой конечной Арбатско-Покровской линии на востоке — после станции «Щелковская». У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны Уссурийской улицы и подземными переходами.