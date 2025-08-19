В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро

Сергей Собянин в своем телеграм-канале объявил о начале строительства новой станции Арбатско-Покровской линии метро. Она появится в центре района — на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и будет называться «Гольяново».
Строительство станции Градостроительно-земельная комиссия согласовала еще в 2019 году. В 2021 году сообщалось, что ее возведение может начаться после весны 2022 года. «Гольяново» станет новой конечной Арбатско-Покровской линии на востоке — после станции «Щелковская». У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны Уссурийской улицы и подземными переходами.
Как рассказал ранее главный специалист по недвижимости газеты «Ведомости» Антон Филатов, тоннель к новой станции пройдет от «Щелковской» Арбатско-Покровской ветки под Уральской и Уссурийской улицами на глубине от 10 до 23 метров. Его длина составит 2,6 километра.
«Сейчас готовим все для старта двух тоннелепроходческих комплексов. Первый щит на участке „Щелковская“ — „Гольяново“ должен пойти уже в ноябре. Второй присоединится чуть позже», — говорится в посте мэра.
По словам Собянина, метро станет ближе для 230 тыс. москвичей, а многие смогут добираться до него пешком. Кроме того, благодаря новой станции разгрузятся Щелковское шоссе и станция «Щелковская», а время поездок на городском транспорте сократится минимум на 15–20 минут.
Район Гольяново на востоке города — один из крупнейших в Москве. Его площадь составляет почти 1500 гектаров, а население — 160 тыс. человек. Станция будет обслуживать до 70 тыс. пассажиров ежедневно. «Гольяново» планируют открыть в 2027 году.