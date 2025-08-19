Осенняя погода придет в Москву уже на этой неделе
Павел Павликовский снимет фильм о путешествии Томаса Манна по послевоенной Германии
В Новой Зеландии обнаружили первого в истории страны шпиона
Густав Вестман создал для IKEA специальную тарелку для фрикаделек
Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» Эдварда Бергера
За полгода россияне купили Лабубу на 3,6 миллиарда рублей
Vogue выбрал победителей конкурса собак-моделей Dogue
Сервисы аренды самокатов заключили соглашение с администрацией Петербурга
Студентов будут проверять на принятие традиционных ценностей. Инструментарий разработает ВШЭ
Правительство поддержало законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино
Мультфильм «Элио» студии Pixar вышел в «цифре»
Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены
23 августа Леди Гага устроит закрытую вечеринку в Roblox
Российская альпинистка Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Кыргызстане
В Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»
«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»
Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана
Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат
Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане
DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби
Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года
Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции

Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября

Фото: Netflix

25 сентября на Netflix выйдет телесериал «Дом Гиннесса», пишет Deadline.

Драма рассказывает об ирландской династии Гиннесс, которая занималась приготовлением и распространением знаменитого крепкого напитка. Автор сценария — Стивен Найт, создатель «Острых козырьков», который также пишет сценарий к следующему фильму о Джеймсе Бонде.

Действие происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века. История начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса — человека, который привел к успеху семейную пивоварню. В центре сюжета — его дети Артур (Энтони Бойл), Эдвард (Луис Партридж), Энн (Эмили Фэрн) и Бен (Фионн О’Ши), а также рабочие и сотрудники фабрики.

В актерский состав также входят Джеймс Нортон, Дервла Кирван, Джек Глисон, Нив МакКормак, Даниель Галлиган, Энн Скелли, Шеймус О’Хара, Майкл МакЭлхаттон, Дэвид Уилмот, Майкл Колган и другие. Режиссерами выступают Том Шанкленд и Муния Акл.

