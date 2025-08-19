Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября

Действие происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века. История начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса — человека, который привел к успеху семейную пивоварню. В центре сюжета — его дети Артур (Энтони Бойл), Эдвард (Луис Партридж), Энн (Эмили Фэрн) и Бен (Фионн О’Ши), а также рабочие и сотрудники фабрики.