Cериал «Дом Гиннесса» от Netflix выйдет 25 сентября

25 сентября на Netflix выйдет телесериал «Дом Гиннесса», пишет Deadline.
Драма рассказывает об ирландской династии Гиннесс, которая занималась приготовлением и распространением знаменитого крепкого напитка. Автор сценария — Стивен Найт, создатель «Острых козырьков», который также пишет сценарий к следующему фильму о Джеймсе Бонде.
Действие происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века. История начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса — человека, который привел к успеху семейную пивоварню. В центре сюжета — его дети Артур (Энтони Бойл), Эдвард (Луис Партридж), Энн (Эмили Фэрн) и Бен (Фионн О’Ши), а также рабочие и сотрудники фабрики.
В актерский состав также входят Джеймс Нортон, Дервла Кирван, Джек Глисон, Нив МакКормак, Даниель Галлиган, Энн Скелли, Шеймус О’Хара, Майкл МакЭлхаттон, Дэвид Уилмот, Майкл Колган и другие. Режиссерами выступают Том Шанкленд и Муния Акл.