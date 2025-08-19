Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область

В Центре реабилитации птиц лебедята будут жить в условиях, приближенных к естественным. Они будут сами добывать себе пищу, но при этом за ними будут приглядывать специалисты. Осенью же, когда лебедята оперятся, их планируют отпустить в дикую природу. К этому времени у них должна появиться возможность улететь на юг, как это делают их сородичи.