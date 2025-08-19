Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область

Шесть птенцов, родившихся в этом году у пары лебедей-шипунов на Патриарших прудах, перевезут в Центр реабилитации птиц в Брянской области. Об этом сообщили в Московском зоопарке.
Лебедят уже выловили из пруда и отправили на передержку. Малышей решили вывезти из-за агрессивного поведения отдыхающих и попыток покормить птиц. «Отдыхающие порой нарушают правила: кормят лебедей, хотя это запрещено, шумят и провоцируют их на агрессию. Все это плохо влияет на птенцов», ― отметили в зоопарке.
В Центре реабилитации птиц лебедята будут жить в условиях, приближенных к естественным. Они будут сами добывать себе пищу, но при этом за ними будут приглядывать специалисты. Осенью же, когда лебедята оперятся, их планируют отпустить в дикую природу. К этому времени у них должна появиться возможность улететь на юг, как это делают их сородичи.
«У нас было два варианта. Первый — оставить птенцов здесь, подрезать им крылья. Второй — попробовать подарить лебедям возможность жить в их дикой естественной среде и, по сути, выпустить их на волю», — пояснил член опекунского совета лебедей Патриарших прудов Валерий Саморуков.
Местные жители переживают, не повиляет ли отъезд лебедят на их родителей. «Мать и отец плавают и ищут их. Расплываются в разные стороны из дома и ищут. Никогда не видела, чтобы Патриция (так называют самку местные, другой вариант имени — Марья. — Прим. ред.) „разговаривала"», ― приводит комментарий одной из жительниц Msk1.ru.
Этим летом лебеди наконец обзавелись потомством. Самка уже не один год откладывала яйца, но по каким‑то причинам птенцы не вылуплялись.