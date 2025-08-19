Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область

Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана
Cериал «Дом Гиннеса» от Netflix выйдет 25 сентября
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»
«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»
Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат
Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане
DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби
Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года
Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции
В Москве пройдет международный фестиваль короткометражного кино
64-летняя писательница перечитывает свои юношеские дневники — и покоряет TikTok
Из‑за потепления в Москве появились пауки-осы
Дом с привидениями глазами собаки в трейлере фильма «Хороший мальчик»
Женщины на самокатах в России нарушают ПДД в пять раз реже мужчин
Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта»
«Джеймс Бонд должен быть парнем»: актриса Хелен Миррен высказалась против женщины в роли агента 007
Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце
Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи

Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область

Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

Шесть птенцов, родившихся в этом году у пары лебедей-шипунов на Патриарших прудах, перевезут в Центр реабилитации птиц в Брянской области. Об этом сообщили в Московском зоопарке.

Лебедят уже выловили из пруда и отправили на передержку. Малышей решили вывезти из-за агрессивного поведения отдыхающих и попыток покормить птиц. «Отдыхающие порой нарушают правила: кормят лебедей, хотя это запрещено, шумят и провоцируют их на агрессию. Все это плохо влияет на птенцов», ― отметили в зоопарке.

В Центре реабилитации птиц лебедята будут жить в условиях, приближенных к естественным. Они будут сами добывать себе пищу, но при этом за ними будут приглядывать специалисты. Осенью же, когда лебедята оперятся, их планируют отпустить в дикую природу. К этому времени у них должна появиться возможность улететь на юг, как это делают их сородичи. 

«У нас было два варианта. Первый — оставить птенцов здесь, подрезать им крылья. Второй — попробовать подарить лебедям возможность жить в их дикой естественной среде и, по сути, выпустить их на волю», — пояснил член опекунского совета лебедей Патриарших прудов Валерий Саморуков.

Местные жители переживают, не повиляет ли отъезд лебедят на их родителей. «Мать и отец плавают и ищут их. Расплываются в разные стороны из дома и ищут. Никогда не видела, чтобы Патриция (так называют самку местные, другой вариант имени — Марья. — Прим. ред.) „разговаривала"», ― приводит комментарий одной из жительниц Msk1.ru.

Лебеди давно стали символом Патриарших прудов. За ними следят местные жители и специалисты, а на зимовку их забирали в Московский зоопарк. В прошлом году для белокрылой пары построили просторный домик.

Этим летом лебеди наконец обзавелись потомством. Самка уже не один год откладывала яйца, но по каким‑то причинам птенцы не вылуплялись.

Расскажите друзьям