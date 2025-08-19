Двойник Джастина Бибера вышел на сцену в Лас-Вегасе, и никто не заметил подмены

В прошедшие выходные в Лас-Вегасе мужчина сумел убедить руководство клуба XS Nightclub, что он Джастин Бибер. Об этом пишет Daily Mail.
В итоге он получил ВИП-доступ и поднялся на сцену, где его восторженно встретила публика. По словам диджея Gryffin, который в тот вечер выступал в клубе, даже он был уверен, что встретил настоящего Бибера.
«Толпа просто взорвалась, думая, что это Джастин», — признался артист. Самозванца пригласили к диджейскому пульту, где он исполнил песню Бибера «Sorry».
Однако вскоре сотрудники клуба разоблачили обман. Мужчину вывели с территории и навсегда лишили доступа ко всем объектам сети Wynn Resorts.
История завирусилась в сети. Пользователи Reddit отметили, что в Лас-Вегасе достаточно немного походить на знаменитость, чтобы получить особое отношение.
«Мой друг в Вегасе притворялся Хоакином Фениксом, и все поверили: его даже останавливали в отеле, чтобы сфотографироваться», — рассказал один из комментаторов. «Я знал парня, который однажды поехал в Вегас, и все думали, что он Джеймс Блант. Он подыграл и получил ВИП-обслуживание во многих местах», - добавил другой.