Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон

Шоу основано на романах датского писателя Юсси Адлер-Ольсена. В нем рассказывается о детективе Карле Морке, который после ранения и потери напарника возглавляет новый отдел, занимающийся расследованием старых, нераскрытых дел. Инспектор собирает команду, которая начинает работать над загадочным исчезновением прокурора Мерритт Лингард, пропавшей четыре года назад.