Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон

Фото: Left Bank Pictures

Netflix продлил сериал «Отдел нераскрытых дел» на второй сезон, сообщает Variety. Создателем и шоураннером проекта вновь станет Скотт Фрэнк («Ход королевы»). Съемки пройдут в Эдинбурге. Дата премьеры пока неизвестна.

Шоу основано на романах датского писателя Юсси Адлер-Ольсена. В нем рассказывается о детективе Карле Морке, который после ранения и потери напарника возглавляет новый отдел, занимающийся расследованием старых, нераскрытых дел. Инспектор собирает команду, которая начинает работать над загадочным исчезновением прокурора Мерритт Лингард, пропавшей четыре года назад.

Главную роль в проекте исполняет Мэттью Гуд. В актерский состав первого сезона также вошли Джейми Сайвз, Аарон МакВей, Лиа Берн, Келли МакДональд, Алексей Манвелов, Хлоя Пирри и другие.

«Я хотел бы поблагодарить Netflix за возможность глубже изучить сюжетные линии „Отдела нераскрытых дел“, — сказал Гуд. — У нас замечательный актерский состав и съемочная группа во главе с нашим гением Скоттом Фрэнком. Мне не терпится узнать, что выйдет из‑под его волшебного пера!»

Первый сезон сериала вышел в мае 2025 года. Он получил 88% положительных рецензий от критиков и 90% от зрителей на Rotten Tomatoes.

