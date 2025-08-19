Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования

Исследователи из Испании и Португалии создали браслет, обнаруживающий в напитках гамма-оксимасляную кислоту (ГОМК) — наркотик, вызывающий потерю сознания и используемый для совершения изнасилований на свиданиях. Об изобретении написало Euronews.
Аксессуар выглядит как обычный фестивальный браслет, но корпус скрывает два сенсора, реагирующих на ГОМК. Необходимо смочить их хотя бы каплей напитка, и в случае наличия опасного вещества браслет поменяет цвет.
«Это продукт, разработанный как личный щит. Он может работать до пяти дней, многократно тестируя разные напитки», — объяснил профессор Карлос Лодейро Эспинио, руководитель исследования.
Браслеты уже протестировали в испанских и португальских клубах, на концертах, фестивалях, и было зафиксировано сокращение попыток подсыпания наркотиков.
Хотя результаты теста пока не являются официальным доказательством в суде, его создатели подчеркивают, что браслет служит мощным сдерживающим фактором для преступников.