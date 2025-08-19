Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана
«Разговоры о важном» появятся в детских садах

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

«Разговоры о важном» в тестовом режиме начнут проводиться в детских садах 22 регионов, включая Москву. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минпросвещения.

Эксперимент продлится с 1 сентября и до конца года. По его результатам министерство решит, вводить ли такие занятия в государственных детских садах по всей России.

Новый формат «Разговоров о важном» рассчитан на детей от трех до семи лет. С ними проведут занятия на следующие темы:

  • важность семьи и дружбы, формирование навыков общения и сотрудничества;
  • развитие нравственных качеств: доброты, честности, справедливости, милосердия;
  • знание истории, уважение к культуре России и любовь к Родине.

В пресс-службе Минпросвещения отметили, что занятия будут проводиться и в интерактивной форме, включая игры, творческие занятия и чтение книг. «Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов. 

Научная сотрудница Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова отметила, что из-за маленького возраста детей будет сложно оценить результаты «Разговоров о важном» в детсадах. По ее мнению, лучший урок для детей — позитивные примеры со стороны воспитателей и других сотрудников детсада. 

Идею распространить «Разговоры о важном» на дошкольные учреждения поддержал в прошлом году Владимир Путин. По его мнению, такие занятия стоит организовывать в консультации с детскими психологами, учитывая уровень развития и интересы ребенка.

