«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»

Фото: Aidan Monaghan/HBO

Доминик МакЛоклин впервые поделился впечатлениями от съемок в новом сериале по «Гарри Поттеру», где играет главную роль. В интервью Variety актер рассказал, каково это было — перевоплотиться в юного волшебника.

«Честно говоря, это немного сюрреалистично, потому что я большой фанат „Гарри Поттера“ с самого детства. И, конечно, это роль моей мечты, так что я очень рад, что могу ее сыграть», ― сказал МакЛоклин.

Сейчас съемки шоу проходят на Боро-стрит на Манхэттене. Недавно очевидцы сняли видео, в котором МакЛоклин и Ник Фрост в роли Хагрида прогуливаются по Косому переулку.

Первый сезон будут снимать до мая 2026 года. В нем будет восемь серий. Причина, по которой съемки всего восьми эпизодов занимают так много времени, — законы о детском труде. Согласно им, несовершеннолетние могут работать всего несколько часов в день.

В главных ролях в сериале по «Гарри Поттеру» помимо МакЛокина снимутся Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). К касту также присоединятся Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл), Пол Уайтхаус (Аргус Филч) и другие.

В Великобритании для съемок сериала построят мини-город. Он обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов, или 107 млрд рублей).

На фоне возросшего интереса к франшизе LEGO представила новый коллекционный набор по «Гарри Поттеру» под названием «Деревня Хогсмид». Конструктор состоит из более чем 3000 деталей. В него вошли 12 мини-фигурок, изображающих главных персонажей киновселенной ― Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермиону Грейнджер, профессора МакГонагалл и Аберфорта Дамблдора.

