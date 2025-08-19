«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»

Организаторы «Фестика» объявили финальный лайнап. Ивент пройдет 23–24 августа на заводе «Кристалл».
На фестивале выступят Татьяна Буланова с танцорами, Feduk, группа «Инфекция» с Найком Борзовым, «Кирпичи», Kito Jempere Orchestra, Мирель и другие артисты.
Традиционно на «Фестике» на сцену выйдут большие секретные гости, имена которых раскроют позже. В разные годы ими были Лолита, Ольга Бузова, Игорь Николаев и Friendly Thug 52.
В зоне еды будут представлены Streetka, Swell, Frank, Underdog, «Ровесник». На «Фестике-2025» также можно будет приобрести вещи от Omanko, RNDM, System 108, «Собчак» и других брендов.