Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана

Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года
Cериал «Дом Гиннеса» от Netflix выйдет 25 сентября
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»
«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»
Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат
Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане
DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби
Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции
В Москве пройдет международный фестиваль короткометражного кино
64-летняя писательница перечитывает свои юношеские дневники — и покоряет TikTok
Из‑за потепления в Москве появились пауки-осы
Дом с привидениями глазами собаки в трейлере фильма «Хороший мальчик»
Женщины на самокатах в России нарушают ПДД в пять раз реже мужчин
Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта»
«Джеймс Бонд должен быть парнем»: актриса Хелен Миррен высказалась против женщины в роли агента 007
Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце
Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи

Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана

Фото: Olly Curtis/Getty Images

Морская исследовательская организация основателя студии игр Valve Гейба Ньюэлла Inkfish заключила соглашение с судостроительной компанией Vard. Согласно ему, для Inkfish постоят судно RV6000 стоимость более 200 млн евро. Об этом пишет Super Yacht Times.

Судно разработают для картографирования морского дна. Стометровый корабль будет способен отправлять в море до 70 ученых и членов экипажа. Его размер сопоставим с размером футбольного поля. RV6000 будет способен работать на глубине 6000 метров.

На борту разместят современные лаборатории, офисы и мастерские, а также жилые помещения премиум-класса и зоны отдыха. Все открытия, сделанные с помощью корабля, хотят размещать в открытом доступе.

В 2022 году компания Inkfish приобрела платформу для исследования глубоководных зон Hadal Exploration System. В августе Ньюэлл инвестировал часть состояния в компанию Oceanco, строящую яхты на заказ.

Расскажите друзьям