Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана

Морская исследовательская организация основателя студии игр Valve Гейба Ньюэлла Inkfish заключила соглашение с судостроительной компанией Vard. Согласно ему, для Inkfish постоят судно RV6000 стоимость более 200 млн евро. Об этом пишет Super Yacht Times.
Судно разработают для картографирования морского дна. Стометровый корабль будет способен отправлять в море до 70 ученых и членов экипажа. Его размер сопоставим с размером футбольного поля. RV6000 будет способен работать на глубине 6000 метров.
На борту разместят современные лаборатории, офисы и мастерские, а также жилые помещения премиум-класса и зоны отдыха. Все открытия, сделанные с помощью корабля, хотят размещать в открытом доступе.
В 2022 году компания Inkfish приобрела платформу для исследования глубоководных зон Hadal Exploration System. В августе Ньюэлл инвестировал часть состояния в компанию Oceanco, строящую яхты на заказ.