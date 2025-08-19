Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат

В российский прокат официально выйдет фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Об этом сообщает «Кинопоиск».
Приквел к саге «Голодные игры» выпустит «Вольга». Прокат начнется 28 августа.
Действие приквела происходит за 64 года до событий оригинальной трилогии с Дженнифер Лоуренс. Молодой Кориолан Сноу, будущий диктатор Панема, становится наставником Люси Грей Бейрд, участницы из Двенадцатого дистрикта.
«После того как очарование Люси Грей покоряет жителей Панема, Сноу видит возможность изменить их судьбы. Когда все, чего он добился, висит на волоске, Сноу объединяется с Люси Грей и пробует перевернуть ситуацию в свою пользу. Борясь с инстинктами добра и зла, Сноу должен выжить и узнать, кем он в итоге станет — певчей птицей или змеей», — говорится в синопсисе.
Режиссером картины выступил Фрэнсис Лоренс, известный по лентам «Константин: Повелитель тьмы» и «Я — легенда!». В основу приквела легла одноименная книга Сьюзен Коллинз.