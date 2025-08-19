Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат

«После того как очарование Люси Грей покоряет жителей Панема, Сноу видит возможность изменить их судьбы. Когда все, чего он добился, висит на волоске, Сноу объединяется с Люси Грей и пробует перевернуть ситуацию в свою пользу. Борясь с инстинктами добра и зла, Сноу должен выжить и узнать, кем он в итоге станет — певчей птицей или змеей», — говорится в синопсисе.