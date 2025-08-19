Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане

Действие ленты разворачивается в современном Казахстане. В центре сюжета ― двенадцатилетняя девочка Малика, чья жизнь вращается вокруг ее матери Розы: она для девочки и ее подруга, и опора. Но их тесная связь подвергается испытанию, когда Роза решает вновь выйти замуж. По исламской традиции Малика должна покинуть материнский дом и переехать к отцу. Перед девочкой встает неразрешимая дилемма: разрушить этот новый брак и сохранить привычную жизнь или пожертвовать собственным счастьем ради счастья матери.