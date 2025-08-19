Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане

«Малика» ― дебютный полнометражный фильм Натальи Уваровой ― вошел в новую программу «Vision» Международного кинофестиваля в Пусане. Об этом «Афише Daily» рассказали в кинокомпании Lazy Sunday, которая занималась производством картины.
Действие ленты разворачивается в современном Казахстане. В центре сюжета ― двенадцатилетняя девочка Малика, чья жизнь вращается вокруг ее матери Розы: она для девочки и ее подруга, и опора. Но их тесная связь подвергается испытанию, когда Роза решает вновь выйти замуж. По исламской традиции Малика должна покинуть материнский дом и переехать к отцу. Перед девочкой встает неразрешимая дилемма: разрушить этот новый брак и сохранить привычную жизнь или пожертвовать собственным счастьем ради счастья матери.
«Через „Малику“ мы хотели показать эмоциональное путешествие ребенка, оказавшегося перед судьбоносным выбором в мире, где традиции часто сталкиваются с личной свободой», — отметила режиссер Наталья Уварова.
Съемки проходили несколько месяцев в живописных местах Казахстана: в Алматы, поселке Есик, на берегах озера Иссык и в столице Астане. В фильме снялись непрофессиональные актеры: Изабелла Хампиева (Малика), Марена Харсиева (Роза), Саид-Магомед Хасаев, Михаил Долгиев и другие.
Фильм спродюсировал Артем Васильев, член Европейской киноакадемии и основатель группы компаний «Метрафильмс». Производством занимался креативный лейбл Lazy Sunday, который Васильев основал в 2024 году в Ирландии. Вместе с Васильевым исполнительными продюсерами выступили сооснователь и бывший CEO 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, основатель Look Film Александр Плотников и саунд-дизайнер Павел Дореули.
Наталья Уварова родилась в Петербурге, а сейчас живет и работает в Алматы. Она окончила Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, после чего сотрудничала в качестве второго режиссера с рядом международно признанных постановщиков. Собственный режиссерский путь начала с короткометражки «Теплое место», показанной в конкурсе фестиваля в Лез-Арке в 2023 году.
Международный кинофестиваль в Пусане пройдет с 17 по 26 сентября.