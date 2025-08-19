Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби

Исторически клоги — деревянные башмаки на высокой платформе, которые носили в Голландии XIII века. В 1970-х годах схожая обувь вошла в моду благодаря ABBA, а в 2000-х появился бренд Crocs. Сейчас клогами называют любые ботинки с широким мысом, рельефной стелькой и без пятки.