Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби

Фото: Vans

Калифорнийский бренд кроссовок Vans и художник Стерлинг Руби выпустили третью совместную коллекцию. Главной новинкой стала необычная модель Future Clog. Продажи начнутся 21 августа. О новой коллекции написал GQ.

Future Clog отличается массивным и асимметричным силуэтом. На создание обуви вдохновило детство Руби, проведенное в Нидерландах: его родственники часто носили клоги для работы в саду и мастерской.

Модель доступна в двух цветах — белом и желтом с черными узорами. Стелька в обуви снимается и моется. Vans отмечает, что Руби хотелось совместить футуристичный дизайн с функциональностью рабочей одежды.

1/3
© Vans
2/3
© Vans
3/3
© Vans

Исторически клоги — деревянные башмаки на высокой платформе, которые носили в Голландии XIII века. В 1970-х годах схожая обувь вошла в моду благодаря ABBA, а в 2000-х появился бренд Crocs. Сейчас клогами называют любые ботинки с широким мысом, рельефной стелькой и без пятки.

Новая модель Vans может составить конкуренцию Crocs. Ранее сообщалось, что акции Crocs упали почти на 30%. Бренд уже прогнозировал сокращение продаж из‑за трудной экономической ситуации в США и уменьшения популярности «уродливой обуви».

