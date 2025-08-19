Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года

Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»
«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»
Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат
Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане
DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби
Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции
В Москве пройдет международный фестиваль короткометражного кино
64-летняя писательница перечитывает свои юношеские дневники — и покоряет TikTok
Из‑за потепления в Москве появились пауки-осы
Дом с привидениями глазами собаки в трейлере фильма «Хороший мальчик»
Женщины на самокатах в России нарушают ПДД в пять раз реже мужчин
Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта»
«Джеймс Бонд должен быть парнем»: актриса Хелен Миррен высказалась против женщины в роли агента 007
Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце
Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»

Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года

Фото: «Яндекс Книги»

Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекс Книг».

Рукопись уже завершена. Название и подробности сюжета станут известны позже. 

Произведение одновременно будет доступно в электронном и аудиоформате: эксклюзивно в «Яндекс Книгах», а также для разовой покупки на «Литрес». В ближайшее время откроется предзаказ на бумажную версию.

Последний роман Пелевина «Круть» вышел в 2024 году. Действие произведения развивается на Земле в отдаленном будущем, где женщины стали доминантным гендером, а на верх уголовной иерархии «поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы».

Расскажите друзьям