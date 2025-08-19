Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекс Книг».
Рукопись уже завершена. Название и подробности сюжета станут известны позже.
Произведение одновременно будет доступно в электронном и аудиоформате: эксклюзивно в «Яндекс Книгах», а также для разовой покупки на «Литрес». В ближайшее время откроется предзаказ на бумажную версию.
Последний роман Пелевина «Круть» вышел в 2024 году. Действие произведения развивается на Земле в отдаленном будущем, где женщины стали доминантным гендером, а на верх уголовной иерархии «поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы».