Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции

38-летний американец Фрэнк решил увеличить рост с 168 до 175 сантиметров. В школе он столкнулся с травлей из‑за низкого роста, а во взрослом возрасте — с отказами на свиданиях. Встретившись вживую после общения в дейтинг-приложении, женщина на 15 сантиметров его ниже сказала, что он для нее слишком низкий. По мнению Фрэнка, высокие люди не осознают своих привилегий: «Трудно объяснить, если ты сам не низкий мужчина, но в современном обществе это почти проклятие».