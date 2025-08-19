Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции

Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»
«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»
Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат
Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане
DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби
Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года
В Москве пройдет международный фестиваль короткометражного кино
64-летняя писательница перечитывает свои юношеские дневники — и покоряет TikTok
Из‑за потепления в Москве появились пауки-осы
Дом с привидениями глазами собаки в трейлере фильма «Хороший мальчик»
Женщины на самокатах в России нарушают ПДД в пять раз реже мужчин
Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта»
«Джеймс Бонд должен быть парнем»: актриса Хелен Миррен высказалась против женщины в роли агента 007
Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце
Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»

Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции

Фото: A24

В стамбульской клинике Wanna Be Taller десятки пациентов ежедневно переносят мучительные процедуры, чтобы стать выше. Им распиливают кости ног и постепенно растягивают их с помощью металлических конструкций. Несмотря на боль и долгую реабилитацию, спрос на операцию растет. По прогнозам, к 2030 году мировая индустрия удлинения конечностей вырастет до 8,6 млрд долларов (693 млрд рублей). О процедуре рассказал The Guardian.

Во время операции пациенту распиливают бедренные или берцовые кости и вставляют в них стержни. В течение 3–6 месяцев стержни с помощью внешних фиксаторов постепенно растягивают — по миллиметру в день. В промежутке между частями кости постепенно нарастает новая ткань. Затем пациенту необходима вторая операция, во время которой из ноги вынимают фиксаторы. Начинается долгий период реабилитации.

Самый бюджетный вариант — с внешними фиксаторами — обойдется в 2,5 млн рублей, включая проживание и восстановление. Более дорогие методы используют электронные импланты.

38-летний американец Фрэнк решил увеличить рост с 168 до 175 сантиметров. В школе он столкнулся с травлей из‑за низкого роста, а во взрослом возрасте — с отказами на свиданиях. Встретившись вживую после общения в дейтинг-приложении, женщина на 15 сантиметров его ниже сказала, что он для нее слишком низкий. По мнению Фрэнка, высокие люди не осознают своих привилегий: «Трудно объяснить, если ты сам не низкий мужчина, но в современном обществе это почти проклятие».

Операция по увеличению роста чревата осложнениями: тромбами, проблемами с суставами, отсутствием роста новой костной ткани, повреждениями сосудов, рубцами и хронической болью. Возможен «синдром балерины» — деформация стопы, лишающая возможности ходить.

При этом аналогичная операция по укорочению ног не пользуется популярностью. Клиника выполнила лишь 9 таких процедур, в основном для женщин.

В Великобритании операции по удлинению ног проводят по медицинским показаниям после травм или при деформациях, причем почти никогда не оперируют обе ноги. В Китае косметическое удлинение ног запрещено с 2006 года.

