Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции

В стамбульской клинике Wanna Be Taller десятки пациентов ежедневно переносят мучительные процедуры, чтобы стать выше. Им распиливают кости ног и постепенно растягивают их с помощью металлических конструкций. Несмотря на боль и долгую реабилитацию, спрос на операцию растет. По прогнозам, к 2030 году мировая индустрия удлинения конечностей вырастет до 8,6 млрд долларов (693 млрд рублей). О процедуре рассказал The Guardian.
Во время операции пациенту распиливают бедренные или берцовые кости и вставляют в них стержни. В течение 3–6 месяцев стержни с помощью внешних фиксаторов постепенно растягивают — по миллиметру в день. В промежутке между частями кости постепенно нарастает новая ткань. Затем пациенту необходима вторая операция, во время которой из ноги вынимают фиксаторы. Начинается долгий период реабилитации.
Самый бюджетный вариант — с внешними фиксаторами — обойдется в 2,5 млн рублей, включая проживание и восстановление. Более дорогие методы используют электронные импланты.
38-летний американец Фрэнк решил увеличить рост с 168 до 175 сантиметров. В школе он столкнулся с травлей из‑за низкого роста, а во взрослом возрасте — с отказами на свиданиях. Встретившись вживую после общения в дейтинг-приложении, женщина на 15 сантиметров его ниже сказала, что он для нее слишком низкий. По мнению Фрэнка, высокие люди не осознают своих привилегий: «Трудно объяснить, если ты сам не низкий мужчина, но в современном обществе это почти проклятие».
Операция по увеличению роста чревата осложнениями: тромбами, проблемами с суставами, отсутствием роста новой костной ткани, повреждениями сосудов, рубцами и хронической болью. Возможен «синдром балерины» — деформация стопы, лишающая возможности ходить.
При этом аналогичная операция по укорочению ног не пользуется популярностью. Клиника выполнила лишь 9 таких процедур, в основном для женщин.
В Великобритании операции по удлинению ног проводят по медицинским показаниям после травм или при деформациях, причем почти никогда не оперируют обе ноги. В Китае косметическое удлинение ног запрещено с 2006 года.