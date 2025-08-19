DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»

5 сентября на фестивале «Портал 2030–2050» в Москве выступит диджей и продюсер DJ Snake.
Он представит эксклюзивный сет, включающий новые композиции и хиты, набравшие свыше 13 млрд прослушиваний на Spotify. Среди них — «Lean On», «Let Me Love You», «Turn Down for What» и «Taki Taki», входившие в топ-10 Billboard Hot 100.
В этот же день на фестивале выступит греческий артист Velvet Mode — участник Tomorrowland и ADE, известный своим экспериментальным звучанием. Вход на «Портал 2030–2050» свободный, подробная программа опубликована на официальном сайте проекта.
DJ Snake — обладатель MTV Video Music Awards и дважды номинант на «Грэмми». В этом году он установил рекорд, продав 100 тыс. билетов на концерты во Франции за три минуты.