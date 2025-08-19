DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»

Гейб Ньюэлл вложил 200 млн евро в гигантское судно для исследования глубин океана
Лебедят с Патриарших перевезут в Брянскую область
Сериал «Отдел нераскрытых дел» продлили на второй сезон
Ученые создали браслет, обнаруживающий наркотики в напитках. Он позволит предотвращать изнасилования
«Разговоры о важном» появятся в детских садах
«Роль мечты»: Доминик МакЛоклин — о съемках в новом «Гарри Поттере»
«Инфекция» с Найком Борзовым и Татьяна Буланова с танцорами: финальный лайнап «Фестика-2025»
Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в российский прокат
Режиссерский дебют Натальи Уваровой покажут на кинофестивале в Пусане
Vans выпустил необычные клоги в коллаборации со Стерлингом Руби
Новая книга Виктора Пелевина выйдет осенью 2025 года
Мужчины платят 2,5 млн рублей за операцию по увеличению роста в Турции
В Москве пройдет международный фестиваль короткометражного кино
64-летняя писательница перечитывает свои юношеские дневники — и покоряет TikTok
Из‑за потепления в Москве появились пауки-осы
Дом с привидениями глазами собаки в трейлере фильма «Хороший мальчик»
Женщины на самокатах в России нарушают ПДД в пять раз реже мужчин
Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта»
«Джеймс Бонд должен быть парнем»: актриса Хелен Миррен высказалась против женщины в роли агента 007
Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце
Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»

DJ Snake выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»

5 сентября на фестивале «Портал 2030–2050» в Москве выступит диджей и продюсер DJ Snake. 

Он представит эксклюзивный сет, включающий новые композиции и хиты, набравшие свыше 13 млрд прослушиваний на Spotify. Среди них — «Lean On», «Let Me Love You», «Turn Down for What» и «Taki Taki», входившие в топ-10 Billboard Hot 100.

В этот же день на фестивале выступит греческий артист Velvet Mode — участник Tomorrowland и ADE, известный своим экспериментальным звучанием. Вход на «Портал 2030–2050» свободный, подробная программа опубликована на официальном сайте проекта.

DJ Snake — обладатель MTV Video Music Awards и дважды номинант на «Грэмми». В этом году он установил рекорд, продав 100 тыс. билетов на концерты во Франции за три минуты.

Расскажите друзьям