В Москве пройдет международный фестиваль короткометражного кино

Фото: shnitmoscow.ru

Международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit Worldwide Shortsfestival состоится в Москве с 24 по 31 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоится при поддержке генерального партнера — музея современного искусства «Гараж». Показы конкурсных лент состоятся в музее «Гараж», «Зотов. Кино» и на других площадках. В фестивале — национальная и международная программы, а также внеконкурсные подборки.

Российские авторы представят работы на национальном конкурсе Made in Russia, всего он включает 23 фильма. Среди них — драма «Хребет» Кристины Пановой, картина «Марина» Анастасии Калеушевой, мелодрама «Привет, это я» Виктории Беляковой, триллер «Пясть» Егора Исаева, анимационный фильм «Алешенька» Дмитрия Геллера и драма «6.21» Сергея Рамза.

В международной программе будут фильмы, уже показанные на крупнейших мировых фестивалях, включая Канны и Клермон-Ферран. В ней участвуют работы режиссеров из Германии, Ливана, Франции, Алжира, России и других стран.

Жюри национального конкурса возглавит лауреат Каннского фестиваля Игорь Поплаухин. В состав жюри также вошли режиссер и художница Лиза Попова и испанский продюсер Клаудиа Сегарра. Победителей ждут денежные призы от фестиваля и партнеров, а также награда зрительских симпатий.

Расписание и билеты есть на «Афише».

