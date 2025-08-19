В Москве задержали блогера Никиту Ефремова. Ему может грозить до 8 лет тюрьмы

В 2023 году Никиту Ефремова обвинили в продаже поддельных кроссовок в его магазинах по завышенным ценам. Все началось с видео блогера AndrewMadeIt, который показал две некачественные пары в магазине, сказал, что их можно было бы купить заметно дешевле у других ретейлеров, и привел несколько негативных отзывов о бутике. Другой блогер, Даня Кашин, также пожаловался на приобретенную за 120 тыс. рублей пару низкого качества.