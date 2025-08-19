В Москве задержали блогера Никиту Ефремова. Ему может грозить до 8 лет тюрьмы

В Шереметьево задержали блогера и предпринимателя Никиту Ефремова. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции столицы.
Его обвинили в финансировании экстремистской деятельности по статье 282.3 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до 8 лет лишения свободы.
В 2023 году Никиту Ефремова обвинили в продаже поддельных кроссовок в его магазинах по завышенным ценам. Все началось с видео блогера AndrewMadeIt, который показал две некачественные пары в магазине, сказал, что их можно было бы купить заметно дешевле у других ретейлеров, и привел несколько негативных отзывов о бутике. Другой блогер, Даня Кашин, также пожаловался на приобретенную за 120 тыс. рублей пару низкого качества.
В ответ на обвинения представители бренда Nikita Efremov заявили, что в магазинах «никогда не было и не будет неоригинального товара». Они назвали оригинальное видео «вбросом и попыткой малоизвестного блогера обрести популярность за чужой счет», а также обвинили его автора в размещении рекламной интеграции магазина-конкурента.
* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр иноагентов, признан в России запрещенной экстремистской организацией и ликвидирован.