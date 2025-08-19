В Москве задержали блогера Никиту Ефремова. Ему может грозить до 8 лет тюрьмы

Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта»
64-летняя писательница перечитывает свои юношеские дневники — и покоряет TikTok
Из‑за потепления в Москве появились пауки-осы
Дом с привидениями глазами собаки в трейлере фильма «Хороший мальчик»
Женщины на самокатах в России нарушают ПДД в пять раз реже мужчин
«Джеймс Бонд должен быть парнем»: актриса Хелен Миррен высказалась против женщины в роли агента 007
Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце
Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма
Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+
Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука
Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню

В Москве задержали блогера Никиту Ефремова. Ему может грозить до 8 лет тюрьмы

Фото: NikitaEfremov

В Шереметьево задержали блогера и предпринимателя Никиту Ефремова. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции столицы.

Его обвинили в финансировании экстремистской деятельности по статье 282.3 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до 8 лет лишения свободы.

Суд избрал Ефремову временную меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суть обвинений пока не уточняется. Mash и РБК пишут, что обвинения касаются пожертвований Фонду борьбы с коррупцией*.

В 2023 году Никиту Ефремова обвинили в продаже поддельных кроссовок в его магазинах по завышенным ценам. Все началось с видео блогера AndrewMadeIt, который показал две некачественные пары в магазине, сказал, что их можно было бы купить заметно дешевле у других ретейлеров, и привел несколько негативных отзывов о бутике. Другой блогер, Даня Кашин, также пожаловался на приобретенную за 120 тыс. рублей пару низкого качества.

В ответ на обвинения представители бренда Nikita Efremov заявили, что в магазинах «никогда не было и не будет неоригинального товара». Они назвали оригинальное видео «вбросом и попыткой малоизвестного блогера обрести популярность за чужой счет», а также обвинили его автора в размещении рекламной интеграции магазина-конкурента.

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр иноагентов, признан в России запрещенной экстремистской организацией и ликвидирован.

Расскажите друзьям