Из‑за потепления в Москве появились пауки-осы

Потепление климата привело к появлению пауков-ос в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.
«В последние годы пауки-осы стали встречаться как в Московской области, так и в самой столице. Потепление климата и мягкие зимы позволяют им успешно перезимовывать. Поэтому их появление становится все более частым», — сказал Глазков.
Ранее в Подмосковье и других регионах начали замечать таких членистоногих. Их укусы так же болезненны, как и укусы ос, и могут вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей.
Аргиопа Брюнниха, или паук-оса, — один из видов пауков. Он тяготеет к зоне степей и пустынь. Распространен в Северной Африке, Южной и Центральной Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии, Китае, Корее, Индии и Японии.