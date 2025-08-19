Из‑за потепления в Москве появились пауки-осы

Шэрон Стоун рассказала, что не понимает, зачем делать перезапуск «Основного инстинкта»
64-летняя писательница перечитывает свои юношеские дневники — и покоряет TikTok
Дом с привидениями глазами собаки в трейлере фильма «Хороший мальчик»
Женщины на самокатах в России нарушают ПДД в пять раз реже мужчин
«Джеймс Бонд должен быть парнем»: актриса Хелен Миррен высказалась против женщины в роли агента 007
Гленн Клоуз сыграет главную роль в сериале «Мод» о пожилой убийце
Токио стал лучшим городом мира для удаленной работы
Даррен Аронофски пытался поссорить Натали Портман и Милу Кунис на съемках «Черного лебедя»
Натали Дормер снимется в экшн-триллере «Эвакуация»
Джейк Джилленхол и Кевин Костнер снимутся в драмеди «Медовый месяц с Гарри»
Кошка-спинальница помогла фонду собрать 1 млн рублей пожертвований
Федор Смолов извинился перед мамой стримера, которую оскорбил во время трансляции на Twitch
Во Франции прошло соревнование по имитации визга свиньи
Жасмин Блэкбороу сыграет Шарлотту в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Квентин Тарантино перечислил три своих лучших фильма
Мэнди Мур снимется в сериале Дэна Фогельмана об американском футболе
Драма «Зима весна лето или осень» с Дженной Ортегой выйдет в сентябре на Paramount+
Белла Рэмси сказала, что могла бы сыграть Человека-паука
Появилось первое видео со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Московская международная неделя кино представит передвижной кинотеатр и аукцион кинореквизита
В Сенегале открыли «школы для мужей», где мужчинам рассказывают о правах женщин
Шеф-повара поэкспериментируют с грибами и ягодами на Chef’s Camp от «Афиши Рестораны»
Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима
Кори Милкрист рассказал о неудачном прослушивании на роль Флинна Райдера в «Рапунцель»
Психолог: «Тети — столпы психического здоровья девочек»
В Общественную библиотеку Сан-Антонио в США вернули книгу, которую выдали в 1943 году
Футбольный комментатор посоветовал женщинам-арбитрам идти на кухню
Симулятор управления газетной империей News Tower выйдет 4 ноября

Из‑за потепления в Москве появились пауки-осы

Фото: pxhere.com

Потепление климата привело к появлению пауков-ос в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

«В последние годы пауки-осы стали встречаться как в Московской области, так и в самой столице. Потепление климата и мягкие зимы позволяют им успешно перезимовывать. Поэтому их появление становится все более частым», — сказал Глазков.

Ранее в Подмосковье и других регионах начали замечать таких членистоногих. Их укусы так же болезненны, как и укусы ос, и могут вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей.

Аргиопа Брюнниха, или паук-оса, — один из видов пауков. Он тяготеет к зоне степей и пустынь. Распространен в Северной Африке, Южной и Центральной Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии, Китае, Корее, Индии и Японии.

